2025年下半年投資 牢記四大心法

2025年初受DeepSeek橫空出世引發美中AI大戰、歷經美國總統川普關稅戰的震撼教育等，牽動全球股市呈現先跌後漲走勢，期間伴隨著多空交雜的經濟數據及企業財報，所幸整體數據顯示美國經濟放緩但仍具備韌性，提振市場風險偏好，推動美股再創歷史新高價位。

就上半年境內核備基金表現來看，富蘭克林證券投顧分析，川普關稅政策不確定性加劇恐慌情緒、中東地緣政治風險更進一步強化避險需求，使得黃金成為最佳避風港，加以聯準會降息預期催化，推動黃金股票型基金大漲，成為今年以來各主要基金類型中表現居冠者。

區域股票型基金則以拉丁美洲、歐洲新興市場、歐洲中小型、歐洲股票型基金表現較佳，主要多是評價水準較低的市場且又受惠當地貨幣兌美元升值之效益。

進一步展望黃金市場，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力。

此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。

今年韓國股市KOSPI指數迄今漲幅逾28%，躍升成為2025年亞洲最強股市，利安資金韓國基金經理人金昌錫與張琇樺表示，主要利多來自新任總統李在明上任後，立即追加政府預算，帶動市場對韓股多頭預期。

儘管日前外資維持淨賣出韓元股票，但散戶與機構法人則出現淨買入以支撐大盤，加上5月29日南韓央行降息1碼，也為南韓股市漲勢續添柴火，持續鎖定各行業領導企業龍頭股作中長期持有，包括電商平台、AI軟體、韓國娛樂及傳媒、科技材料本土化、工業自動化、創新醫療保健等領導企業，這些利基行業龍頭本身挾帶技術與資本兩大優勢。

富蘭克林證券投顧認為，美國提出不合理的對等關稅、川普總統態度多變，以及財政赤字和政府債務擔憂再起，導致傳統以美國資產為尊的信仰受到質疑，全球分散投資趨勢成形，美元貶勢恐將延續。

下半年建議可採取四個方法，爭取更多元的投資機會：第一，分散配置到其他有基本面題材的市場，如日本、印度和歐洲股市。

第二，分散貨幣配置，可選擇全球股債平衡型或全球當地公債型基金，以廣納一籃子貨幣方式，降低單一貨幣貶值影響。

第三，選擇貨幣避險級別，境外共同基金若有如日圓、澳幣或歐元貨幣避險股分，可將原美元曝險轉化為這些工業國家貨幣部位持有。

第四，分散進場時間，美國股市尤其是科技股獲利前景仍亮麗，以定期定額分散不同匯價進場時點，待美元重回升值趨勢時，即可望有匯兌收益挹注。