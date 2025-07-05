基金特蒐／全球股票型 投資避風港

川普政策挑動地緣政治的敏感神經，全球股票型基金成為投資避風港，投資人可選擇真正分散區域配置的全球型基金，以降低投資過度集中美國市場的風險。

野村投信表示，今年來受到美國對等關稅議題的干擾，全球資本市場的震盪加劇，且投資人普遍對於未來市場的能見度降低，在此環境下相對防禦的股票投資風格就顯得更具吸引力，目前股票市場經過4月的大幅修正，隨後呈現逐步回升的態勢。另外，經濟依然有望軟著陸，加上美國與歐洲各將祭出財政刺激措施，都有利全球股市表現，市場的各種不確定性仍會與機會並存，包含聯準會的降息腳步也依然有多變數，因此透過較防禦的股票投資風格將更有利於在此環境下追求股市的機會。

野村全球高股息基金經理人劉佳奇。野村投信/提供

野村全球高股息基金經理人劉佳奇表示，雖然川普關稅的不確定性持續，但目前為止不論對總體經濟活動和通膨的衝擊均相當有限，加上科技企業盈餘動能在AI需求帶動下表現強勁。

劉佳奇表示，全球股票型基金比其他單一區域或者國家的基金更能分散風險，但過去至少十多年全球股市中幾乎可說是美股獨霸，投資者對美國以外的市場之配置也呈現明顯的低配；不過今年以來這個趨勢有了明顯的轉變，在美國關稅政策的不確定性影響下，市場對美國以外的市場重新產生了興趣，包含歐洲、日本及新興市場。不過美國仍在在全球占有一定重要性。

劉佳奇表示，操作策略上，維持較高科技、工業股，以及金融股，配置較低的醫療及消費類股。核心持股仍配置看好其長期成長趨勢的優勢成長股。由於川普關稅對總體經濟的尾部風險降低，同時通膨較預期溫和創造聯準會的降息空間，市場風險情緒正向，逐步增加投資組合Beta。

其中包括提高大型金融及銀行股比重，加碼較低波動的科技和工業類股，減碼其他防禦性股。市場配置方面，持續加碼日本，相對減碼美國股市。提高投資比重同時維持較分散的持股配置。

展望後市，劉佳奇指出，以全球來看，儘管經濟成長將放緩，但貿易關稅和地緣政治衝突導致的總體不確定性可望逐步降低，意外通膨和貨幣政策鷹派緊縮風險也逐步下降。市場資金仍將偏好成長能見度高的產業、市場，如科技、高品質龍頭股、歐洲基礎建設，以及受關稅衝擊較小的內需股，如金融、公用事業、電信。

關於美國後續政策展望，劉佳奇表示，川普政府與中國和其他國家的關稅談判預計將持續歹戲拖棚而導致市場波動，但不預計會打擊市場風險情緒而造成市場大幅下挫；聯準會因為通膨持續低於預期而降息或者因為經濟持續好於預期而維持利率不變的機率較高，因為就業市場大幅惡化而降息或者因為通膨意外高漲而維持利率不變的機率較低。

操作心法

選股首重了解潛在市場規模於獨特的投資價值。透過分析結構性趨勢、可擴展性與開創新市場的能力了解潛在市場規模；透過分析競爭壁壘、商業模式與管理品質與策略來了解標的之獨特價值。將潛在投資標的分類為萌芽、轉機循環與品質三大類，篩選可投資標的。（徐牧民）

投資小叮嚀

投資應該以較中長期的角度去看待，短期市場可能因為一些非基本面事件或疑慮而造成資產價格的震盪，如果投資過於聚焦於短期的事件而不是基本面，就可能錯殺在低點或者在市場修正創造買入機會時而不敢出手。當前市場仍面對許多的不確定性，但也創造了許多機會，經驗告訴我們，不擇時的長期投資股市往往能創造最佳報酬。（徐牧民）