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11檔台股基金短中長績效勝大盤 群益基金4檔上榜績效最亮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
11檔各期間績效勝大盤的台股基金（%）。（資料來源：CMONEY、2025/7/2）
11檔各期間績效勝大盤的台股基金（%）。（資料來源：CMONEY、2025/7/2）

台股近期表現亮麗，今年來跌幅已收斂，有逆轉正的態勢，台股基金績效也受到拉抬，觀察近一周、近一月、今年以來台股基金績效表現，包括群益長安、群益馬拉松、群益奧斯卡、群益台灣精選強棒主動式ETF基金 (00982A)、元大經貿、元大多多、柏瑞巨人、聯邦中國龍、德銀遠東DWS台灣旗艦、野村臺灣智慧優選主動式ETF、富蘭克林華美高科技共11檔在各期間都打敗大盤，表現相對出色，其中，群益投信旗下有4檔基金上榜最多。

市場法人表示，今年來市場變數多，資金輪動快速之下，類股表現分化，因此在投資操作上也須更加仰賴主動式投資的彈性調整，台股基金或是主動式台股ETF可隨時根據市況靈活調整投資組合，更是適合想介入台股的投資人。

群益投信台股投研團隊表示，主動式台股基金的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，國際金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。台股不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，建議投資人不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。

群益長安基金經理人陳朝政表示，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，摒除美國政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

陳朝政指出，看好類股布局方面，著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群；非電部分，則看好生技、居家生活、運動休閒等區塊。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF 經理人陳沅易表示，關稅議題部分，目前持續進行美國與各國談判階段，後續美國降稅以及FED降息利多亦將逐漸登場。因預期各國至少有10%關稅，對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，預期台股仍是選股不選市表現。AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

台股 群益

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