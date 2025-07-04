美股基金 定期定額布局

據統計，第2季主動型美股基金整體表現優於大盤，在58檔美國股票基金中，共有十檔基金第2季繳出18%以上的正報酬，其中摩根士丹利美國增長基金績效高達34.3%，其他如摩根士丹利美國優勢、摩根美國科技、富蘭克林高科技、富蘭克林坦伯頓創新科技、瀚亞美國高科技等皆繳出逾20%成績。

投資人信心回穩，標普500與那斯達克指數在第2季皆創下新高，美股基金績效跟著上揚。

投信法人表示，儘管川普關稅的不確定性仍壟罩市場，但市場已充分反映，焦點轉向聯準會下半年降息與美國減稅法案實施，下半年美股走勢或有波動，惟中長線仍看多，建議逢低或定期定額布局。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，企業營運韌性優於預期，預估下半年在不確定性持續下，股市波動可能延續。

若川普政府重新執政，其「大而美」減稅方案可望為股市注入正面動能。

林元平指出，基金操作策略將聚焦於供應鏈結構與策略靈活性的調整，而非單以景氣是否進入衰退作為依據。目前半導體產業未見庫存過剩，企業整體現金流亦維持健康水準，為後續投資提供穩固基礎。

國泰投顧表示，隨大型科技股持續增加資本支出，並明確表達人工智慧（AI）需求維持強勁，AI發展將成為帶動企業獲利成長的因素之一，預估2025年與2026年S&P500指數獲利分別增長10.9%及12.3%，以受惠AI應用加速的軟體服務類股表現更佳，今、明兩年獲利成長分別為14.5%及14.1%，具成長潛力及受惠AI發展的軟體服務公司表現可期。

摩根士丹利美國增長基金第2季上漲34.1%，優於羅素1000成長股指數上漲17.8%，國泰投顧表示，主因基金布局具破壞式創新題材及強大競爭優勢企業，產業配置以成長型的科技、非必需消費為主。