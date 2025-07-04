印度股市 第3季題材豐沛

揮別充斥政策與地緣政治不確定性干擾的上半年，第3季市場投資目光可望逐步回歸基本面。統計近十年全球主要股市第3季平均表現，雖整體跌多漲少，仍有八個股市繳出正報酬，當中由印度、巴西分別拿下冠亞軍，平均漲幅均超過3%。

當中，印度、巴西漲幅分為3.7%、3.2%，其他市場依序為越南2.3%、美國1.4%、印尼1.1%、泰國0.7%、澳洲0.2%以及法國0.1%。

外電報導，美國總統川普2日證實，美國即將與印度達成貿易協議，更稱會是「截然不同」的協議。

群益印度中小基金暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，近期印度經濟成長動能自谷底回升，製造業與服務業PMI表現強勁，1至3月GDP成長率加速升至7.4%，反應印度央行自年初以來的寬鬆政策提振效果，企業營運回升。最新一季財報顯示，印度的鋼鐵、機械、工業消費品等周期性產業獲利強勁。

向思穎認為，在基本面與企業營運面正向，加上當前印度股市評價並未過高、美元走弱下，有助吸引外資回流印度股市，中長期多頭趨勢仍值得期待，看好金融、國防、電力基礎、資訊科技等產業可留意。

台新印度基金經理人黃俊晏也表示，印度5月製造業PMI為57.6維持高檔，服務業PMI更達61.2，顯示印度經濟成長再下修空間不大。

經濟成長強勁、提振人民所得、政府稅收增加、政策支持經濟等正向循環趨勢不易扭轉，且企業獲利下修已來到尾聲。

在產業配置上，將以金融、工業、科技、公用事業、通訊服務為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的國營事業股，鎖定科技印度、潔淨能源、印度製造、消費升級等題材。

在八個繳出正報酬的市場中，美國在成熟市場中居冠。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，市場對關稅的反應已趨於鈍化，大幅調升關稅難以執行，儘管川普仍有提出相關言論，但對市場的影響程度已遞減；後市來看，美國經濟衰退機率降低，企業營運穩健，加上企業現金水位高，對政策不確定性的防禦能力提升，仍有助支持美股表現。

在投資布局方面，可持續留意AI、工業、核能等產業類股。