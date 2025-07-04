非投等債基金 穩穩賺

隨著以伊戰事趨緩，美國政府釋出與各國的關稅談判底線，在不確定性逐漸明朗，資金回流非投資等級債，市場信心明顯回升，激勵非投資等級債券指數創今年新高。

據CMoney資料統計，全球非投資等級債券基金表現穩健，上半年表現前三名為：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金漲5.33%、第一金全球非投資等級債券基金漲4.5%，群益全球優先順位非投資等級債券基金漲4.46%，總計八檔報酬率超過4%。

Bloomberg資料統計，目前全球非投資等級債券殖利率大於7%的環境，統計1997年來，進場投資全球非投資等級債，持有一年平均報酬率9.52%，持有兩年達18.57%，持有三年報酬率則來到27.62%，投資勝率達87%。

第一金全球非投資等級債券基金經理人蔡東穎表示，美國聯準會主席鮑爾出席歐央舉辦全球央行行長會議中指出，通膨符合預期並可能在夏季略有上升，勞動力市場逐步降溫，大多數FOMC成員預計下半年降息，鮑爾未明確承諾降息，但保持政策靈活性；其次，美國總統川普推動《大而美法案》，財政支出規模巨大，估計十年內美國政府債務將因此膨脹3.9兆美元，美債波瀾將推升利率波動風險，蔡東穎提醒，掌握債市波動，可分批建立非投資等債券中長期收益資產部位。

復華美元非投資等級債券指數基金經理人許忠成表示，美國聯準會部分官員釋出偏鴿訊號，使市場期待第3季降息機會，同時以色列與伊朗達成停火協議，預期隨中東地緣政治風險降溫、降息利多，帶動市場投資情緒回溫，將有利資金流向信用債市等風險性資產。據統計，上周美國非投資等級債券市場受惠美債殖利率下滑及信用利差保持平穩，指數單周上漲0.81%，其中又以低信用評等的CCC等級債券價格漲幅較大。

法人分析，利率波動風險提高的環境宜選擇較短天期債券，現階段非投資等級債基金採取低存續期投資策略，相對具備因應利率波動環境的優勢；此外，今年金融市場因應關稅戰匯率波動劇烈，反倒在美元級別基金表現出色。