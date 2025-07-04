快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

第3季投資教戰 股優於債

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
法人建議債券配置以中長天期投資級債券ETF為主，可強化組合防禦性。（路透）
法人建議債券配置以中長天期投資級債券ETF為主，可強化組合防禦性。（路透）

川普2.0政策風險加劇，帶動資金自美債市場流出，轉而布局歐、日等已開發國家資產，面對下半年多重風險交錯，包括通膨、央行政策及地緣政治，法人建議採股債均衡策略，債券配置以中長天期投資級債券ETF為主，可強化組合防禦性。

全球政經不確定性之際，債券ETF再度成為資產配置一環。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，從ETF資金流向的角度分析，受川普2.0極端政策帶來不確定性影響，「美國例外論不再」成為今年上半年市場的共識觀點，以致於資金明顯流出美國資產，特別是在美債的拋售上，轉進其他已開發市場如歐洲、日本等，尋求兼具資產價值及安全性的替代選擇，屬於近年來較為罕見的特殊現象。

但在這樣的環境下，投資人對於台股的投資仍然情有獨鍾，從資金流向可見端倪：投資人持續買進包括台股市值型ETF以及台股高股息ETF的熱度不減，而最主要流出的部分則為長天期美國政府公債ETF。

展望後市，台新投信表示，時序進入下半年，預估金融市場仍會受到多重風險所影響，包括全球通膨趨勢、主要央行的貨幣政策走向、對等關稅協商結果以及地緣政治風險等。

然而，金融市場的韌性仍佳，應該可以挺過這些風險。建議投資人第三季資產配置採股優於債的策略，投資人以股票型基金配置60%，債券型基金配置40%的方式，建構進可攻、退可守的投資組合。債券基金方面，看好中長天期投資級債券ETF，可增加防禦性。

美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準，配合Fed下半年將降息，而長天期投資級債券受惠Fed降息又相對大，建議優先布局美國20年期以上A級公司債券ETF。

延伸閱讀

00982B掛牌未滿三個月首配息！年化配息率6.72％ 躍居債券A段班

雙鴻、奇鋐 四檔強強滾

奇鋐、華碩 選中長天期

奇鋐、技嘉 瞄準長天期

相關新聞

富邦中國多重 周漲4.3%

富邦中國多重資產型基金A類型周漲4.3%，近期市場光通訊供應鏈表現較好，目前A股兩市成交量穩定在人民幣逾1兆元，整體量能...

印度股市 第3季題材豐沛

揮別充斥政策與地緣政治不確定性干擾的上半年，第3季市場投資目光可望逐步回歸基本面。統計近十年全球主要股市第3季平均表現，...

美股基金 定期定額布局

據統計，第2季主動型美股基金整體表現優於大盤，在58檔美國股票基金中，共有十檔基金第2季繳出18%以上的正報酬，其中摩根...

第3季基金投資趨勢／美日台股+全球防衛產業 搶鏡

市場在經歷第2季對等關稅、地緣政治衝突等議題後，股市仍呈現挑戰新高態勢，6月底輝達重返全球市值最大企業，顯示AI題材仍是...

台股中小型基金 帶勁

台股高檔震盪之際，中小型基金展現強勁韌性。其中，近三個月共23檔台股中小型基金表現全數優於加權與櫃買指數。

六大資產 2025年下半年搶手貨

全球地緣政治及經濟局勢急速轉變，關稅和貿易協定消息變化莫測引發市場震盪，儘管目前局勢尚未明朗，富達預期下半年市場將更趨波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。