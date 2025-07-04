第3季基金投資趨勢／美日台股+全球防衛產業 搶鏡

市場在經歷第2季對等關稅、地緣政治衝突等議題後，股市仍呈現挑戰新高態勢，6月底輝達重返全球市值最大企業，顯示AI題材仍是支持股市成長主軸，元大投信建議積極聚焦AI領頭羊美國、掌握半導體材料及設備的日本、和中下游晶圓代工到硬體焦點的台灣市場龍頭，看好美、日、台三大市場，以及受國際局勢帶動的全球防衛產業投資機會。

今年上半年美國大型科技股遭對等關稅影響一度重挫，不過全球防衛產業表現十分優異，進入下半年，隨美國對外政策立場更趨明確，推動各國積極提升軍備預算，這波全球自主防衛潮成為投資重點，國內唯一全球防衛主題ETF元大航太防衛科技（00965）股價頻頻逆勢創高，2024年11月以15元發行，今年6月最高來到19.63元，漲幅超過三成。

元大航太防衛科技ETF研究團隊分析，受到川普關稅與AI評價面修正影響市場震盪頻繁，而全球防衛產業需求持續增加，包括美國國防預算新高，歐洲亦積極提升防衛自主，持續反映其準剛性需求特性，且防衛產業產品周期長，景氣循環不顯著，加上各國阻戰威嚇持續挹注訂單，維持區域安全需求則自動去庫存，均有利長期投資。

根據FactSet預估，廣泛涵蓋11大產業的標普500指數，未來幾個季度的獲利能力均呈現成長，隨市場資金持續集中在特定股票，投資風險也隨之提升，過往由Magnificent 7領軍上漲或將改變，國防、黃金、能源等個股，都反映市場局勢變化而有表現。

面對未知的貿易戰風險，統計近十年大型企業獲利表現，歷經2018美中貿易戰、2022全球疫情，仍呈現高恢復力與挑戰新高動能，布局龍頭企業是兼顧成長潛力與風險控管的優質選擇。

元大全球優質龍頭平衡基金鎖定全球龍頭企業股債資產，除了布局股市潛在報酬，可因應市場變化彈性調整債券部位。近期市場震盪，更凸顯股債平衡為長期投資降低波動的較佳策略，此外基金也展現主動選股優勢，同步布局國防、黃金、能源等個股，追求報酬風險的平衡。

目前通膨與經濟數據降溫，增加了聯準會評估調整政策空間，基於目前投資級債殖利率仍有約5%至6%水準，且基準利率再走升風險有限，股債市已重回負向關係，具有顯著收益避險價值，建議持續配置。

第3季債券主被動基金配置可挑選中長天期，在尋求收益的同時，也控制降低價格波動。例如元大2至10年投資級企業債券基金，或元大優息投等債ETF。

至於台股，據彭博資訊統計，2025年四大CSP業者規劃的資本支出預估有3,220億美元，2026年持續上看3,550億美元新高。相關高階晶片、硬體設備等大多由台灣供應鏈主力支援。

台股投資持續圍繞大型企業，從今年不同規模的企業成長預測來看，大型企業將扮演主要引擎。第3季建議可簡單透過元大台灣50ETF或元大台灣高股息優質龍頭基金高度參與台股行情，台灣50ETF今年已優化費用率與股價分割，有利小資進場長期持股。

日本方面，外資於4至5月底波段買超達2.8兆日圓，內資也積極布局，今年來淨買超達到4.2兆日圓，股神巴菲特除了持續加碼五大商社，更曾透露看好未來20年甚至50年的日本，會同美國一起壯大；今年波克夏股東會，也強調計畫投資商社50、60年，足見日本長期戰略投資價值。可透過元大日本龍頭企業基金或元大日經225ETF來布局。

元大投信提供主被動基金配置參考，習慣透過ETF進行資產配置的投資人，除市值型ETF外，首要推薦元大航太防衛科技ETF；現金流部分則建議在高股息ETF外，同步布局債券如元大優息投等債ETF或債券基金。