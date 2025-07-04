黃金避險 拉回布局長線

2025年上半年市場經歷了川普關稅、地緣政治衝突等重大事件，投資人資金湧入黃金避險，帶動金價一路從年初的2,600美元左右最高上漲至3,500美元，市場法人指出，黃金仍是避險資產之一，建議黃金基金拉回時長線布局。

根據官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）日前針對全球75家央行調查顯示，32%央行預計在未來一至二年增持黃金，更長期來看，40%央行考慮在未來十年增持黃金，70%央行認為美國政治環境使其不願投資美元的比重，是一年前兩倍多。

法國興業銀行也表示，在各國央行持續增持黃金、推動「去美元化」的背景下，2025年第4季起金價上漲動能將加速，並持續至2026上半年，進入主升段，金價最早可能在2026年第2季站上4,200美元，這也是目前市場最高預測。

展望下半年，在川普關稅不確定性仍存、經濟放緩隱憂、地緣政治情勢持續緊張下，再加上投資人與各國央行愈來愈重視資產多元化，黃金可望持續受到追捧，對於金礦股而言，高金價能顯著增強財務表現，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化等因素支持下，金價表現穩健，即使回檔，預計下檔有強力支撐，長線看，市場震盪將使資金續流向黃金，宏觀環境仍有利黃金，金礦股可望同步受惠高金價，近期營運現金流量、股東權益報酬率等指標已顯著提升，預計未來將保持強勁。

安聯投信表示，美中貿易戰和緩，雙方釋出善意，無論最後目的為何，最糟糕情況已過，風險性資產都較偏向正面，調高股票比重，仍建議分散區域配置。