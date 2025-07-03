永豐投信：美股回升 掌握七雄以外的科技趨勢

美國標普 500 指數在27日收在歷史高點，是從美股4月以來創下歷史新高。隨著 2025 年下半年開始，主要市場風險情緒已逐漸淡化。從關稅驅動的通膨壓力，及經濟訊號數據不確定性，同時中東局勢情勢緊張，市場仍對美伊衝突升溫反應冷靜；美國聯準會維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%區間不變，強調決策依然維持暫時觀望。

美國企業的營運韌性是美股4月以來強彈支柱之一，經濟韌性依舊，值得留意的是，美國總統川普提出規模4.2兆美元的減稅方案，以及企業可望豁免於全球最低稅負制，將有望能帶來助益，較積極型投資人可持續持有美國或是科技股票型ETF，把握股市在經濟穩步中成長的紅利，兼顧報酬與波動控制。

永豐美國科技ETF（00886）研究團隊表示，觀察到國防科技行業新聯盟甲骨文上個月宣布推出國防生態系統，重新定義國防和政府科技創新的交付方式，可加快甲骨文及合作夥伴交付國防科技服務給政府，甲骨文則是提供雲端生態系統。帕蘭提爾(Palantir)正引領著AI技術的未來，為全球帶來深遠的影響，除了軍事領域，帕蘭提爾的AI技術也在商業市場展現出強大的影響力。

國防科技行業新聯盟加速國防科技化，帕蘭提爾的人工智能作戰數據管理系統利用多個帕蘭提爾數據平台，已經成為五角大樓將人工智能帶入戰場的關鍵部分，以00886永豐美國科技ETF基金為例，AI科技應用比重較高，其中帕蘭提爾科技持股最重。隨著AI技術的不斷發展，帕蘭提爾有望在未來的全球競爭中保持領先地位，成為AI時代的關鍵力量。

風險情緒改善帶動科技股評價修復，市場預期，在中美談判順利、華爾街獲利預估向上修正、消費者情緒已有改善等因素，進而將帶動科技股評價修復。