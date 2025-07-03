中小型基金全面制霸 近三月報酬完勝市場指標

台股高檔震盪之際，中小型基金展現強勁韌性。其中，近三個月共23檔台股中小型基金表現全數優於加權與櫃買指數，顯示中小型股動能持續熱絡。法人指出，儘管第3季仍面臨川普關稅政策變數與匯率波動等不確定性，但隨聯準會有望啟動降息、產業步入旺季，有利震盪中布局時機浮現。

根據CMoney統計至2日，觀察近三個月來台股中小型基金績效表現，全數23檔標的皆優於台股加權指數及櫃買指數，其中包括：街口中小型、摩根中小、野村中小、國泰中小成長、日盛小而美、復華中小精選、富邦精銳中小、瀚亞中小型股、中國信託台灣活力、統一中小等基金，績效介於13.5%至24.1%之間，表現優異。

街口投信表示，盤勢進入第3季後，除了逢高賣壓之外，仍有川普寬限到期以及匯率的多種變數，但也有聯準會降息，產業進入下半年旺季的利多，使得第3季即便拉回，也仍有走高的機會，但震盪幅度勢必加劇，第2季反彈大幅反彈雞犬升天的情況已經逐漸結束，時序進入第3季，將是在盤勢震盪拉回之際，針對產業成長的標的來擇優布局的好時機。

觀察目前AI產業，半導體先進製程/封裝的相關上下游以及AI SERVER的ODM以及零組件廠商，在今年GB200以及明年GB300出貨、ASIC需求成長的情況下，預估半導體與AI產業的整體成長性以及穩定度都優於其他產業，也是第3季市場震盪下逢低布局的首選。

展望後市，野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，儘管後續盤勢因仍有關稅及匯率變動等不確定性，但AI趨勢不變，可望支撐台股成長力道。

展望2025年下半年，黃宏治表示，野村投信團隊從籌碼、評價與產業三大面向，持續看好台股的潛在反彈動能。首先，融資餘額目前約2,200億元，較2023年高點超過3,000億元大幅縮水三成以上，顯示籌碼沉澱、投機氛圍降溫，有利於技術面延續上行。

其次，根據彭博資訊，目前台股大盤本益比約16.5倍，落在過去五年均值附近，整體估值尚稱合理。第三，AI浪潮未歇，美國科技巨頭對2025年資本支出仍維持三成以上的高增長預期，台積電（2330）等供應鏈企業亦受惠其中，為科技股提供長線支撐。