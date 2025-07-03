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多重資產基金飆出雙位數報酬 近三月績效上看23%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

在全球資本市場多空交錯之際，多重資產型基金近三個月來展現穩健成長力道，最高績效上看20%以上。法人指出，歐洲經濟復甦、中國大陸政策寬鬆與日本AI題材發酵，共同驅動亞歐市場表現強勢，也使布局於多元市場及具成長潛力題材的多重資產型基金，成為震盪市況下分散風險、掌握機會的利器。

市場經歷多空震盪後，根據CMoney統計至1日，觀察近三個月來多重資產型基金績效表現，包括：兆豐日本優勢多重資產、富邦AI智能新趨勢多重資產型、合庫AI多重資產、統一全球動態多重資產、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產等基金，績效介於18.1%以上至23.6%，最為優異。

另外，富邦歐亞絲路多重資產型、安聯AI收益成長多重資產、施羅德美國成長多重資產、中國信託成長轉機多重資產、合庫入息優化多重資產等基金，績效達11.8%以上，同樣亮眼。

富邦投信表示，富邦歐亞絲路多重資產型基金投資區域橫跨歐洲、亞洲及絲路等三大最具投資潛力經濟區塊；歐洲經濟數據持續優於市場預期，年初迄今受惠降息循環，表現優於國際股市，預期歐股下半年車用/工業類股有望谷底復甦，國防類股則在歐洲國家提高軍備支出下維持動能。

A股指數方面，中國大陸財政及貨幣政策維持寬鬆基調，經濟仍有望築底復甦。因大陸光通訊類股受AI需求持續強勁，帶動基金近三個月表現強勁，後續持續看好AI相關供應鏈，並密切關注大陸與美國貿易談判成果，以及相關受惠類股；另外，日本地區亦受惠AI需求強勁，相關半導體設備類股均有較佳漲幅，展望日股下半年，仍看好AI長期需求與半導體技術升級機會。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，6月股市穩步回升，主要受惠於通膨降溫與關稅議題暫緩。時序進入七月，隨著關稅將至，市場不確定仍存，盤勢預期將呈現震盪格局，市場正在等待不確定因素的消除，投資布局仍聚焦於高獲利性及強勁現金流的權值股，以及具備基本面獲利上修動能的類股；債市方面，聯準會態度轉趨鴿派，市場預期今年將降息2-3碼，但降息時間點仍需觀察更多經濟數據支撐。

AI 富邦投信

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