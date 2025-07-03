全球分化加劇 富達：2025下半聚焦六大投資焦點

2025年上半全球地緣政治及經濟局勢急速轉變，關稅和貿易協定消息變化莫測引發市場震盪，儘管目前局勢尚未明朗，富達預期下半年市場將更趨波動，局勢由全球化轉向分裂的新世界秩序。

富達國際發表主題為《全球分化加劇》的2025年中投資展望報告，強調全球經濟格局重新改寫，分散配置全球多元化資產日益重要。富達國際全球多重資產投資管理主管Matthew Quaife指出，富達正密切關注地緣政治局勢變化對投資組合的即時影響。

對長線投資人而言，最值得關注的是近期各地政策正推動全球秩序深層分裂。美國尋求可靠的供應鏈盟友，而中國面對外部挑戰壓力，將經濟政策重心由擴大投資轉向提振內需消費。在策略領域方面，美中將在可控情況下脫鉤，推動貿易和資金沿著新的地緣政策路徑流動。這可能使投資人感到困惑，因為過往在波動市場下，投資人一直視美國為相對安全的避風港。在目前的新時代，分散投資於其他地區尤為關鍵。

2025年下半年投資焦點包含：全球多元化投資組合、短期信貸、新興市場美元及本地貨幣債券、歐元和日幣、新興市場股票以及黃金。

Matthew Quaife進一步指出，分散投資向來重要，特別是過去25年來全球投資組合日趨偏重美國資產配置，至今分散投資顯得更為重要。美元貶值及資金外流，將大幅改變美國資產於全球指數所占權重。投資人如能盡早把握此結構性趨勢，可望受惠於全球投資組合重新平衡的資產配置。

從美國資產外流的資金，部分可能投向歐元。隨著德國加大財政政策，為歐元區經濟帶來復甦潛力。此外，日幣的評價及防守性令其具吸引力，黃金則會持續因應地緣政治局勢發揮保值作用。

新興市場股債具吸引力，美元貶值有利新興市場債，其中巴西及墨西哥債券殖利率尤具吸引。新興市場股市評價相對偏低，隨著中國於AI人工智慧領域有所突破，支持當地股市上揚，帶動整體新興市場向好。中國正由世界工廠轉型為全球科技創新推手，有望進一步釋放中國大陸科技股增長潛力。

美中於5月同意降低關稅率90天後，紓緩亞洲市場憂慮情緒。儘管亞洲經濟對貿易的依賴度偏高，較易受貿易局勢緊張影響，但區內大部分央行具放寬貨幣政策空間，可緩衝美國關稅對國內經濟的衝擊。美國關稅為亞洲經濟帶來短期不確定性，長期經濟增長前景仍向好，基於中國大陸、日本和印度經濟的結構性轉變，以及南韓及台灣等地於AI供應鏈的戰略地位。

美國貿易政策不確定性，加上不斷擴大的政府債務，促使全球投資人調配美元和長期美國公債等傳統避險資產資金，亞洲多個投資領域有望受惠。