快訊

美越達成貿易協議 史指那指續創新高、台積電ADR收漲近4%攀新天價

今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

新興債基金 強勢吸金

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
新興債基金 強勢吸金。（美聯社）
新興債基金 強勢吸金。（美聯社）

新興市場債券近三個月呈現溫和回升走勢。法人表示，主因受惠於美國聯準會升息循環趨緩、美元指數回落，及部分新興國家降息預期升溫，資金重新流入新興市場債市，進而推升相關基金績效表現。

根據CMoney統計至6月30日，觀察近三個月新興市場債相關基金績效表現，包括：富蘭克林華美新興國家固定收益、復華南非幣長期收益、瀚亞新興南非蘭特債券、元大新興印尼機會債券、路博邁ESG新興市場債券等基金，績效達3%以上至7.4%，表現相對亮眼。

事實上，根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年6月25日止，新興市場債基金由前周的淨流入47.7億美元，加速至淨流入57.9億美元，居市場之冠，投資級企業債從前一周的淨流入28.8億美元，升溫至淨流入46.8億美元，美國非投資級債券基金由前周的淨流入1.3億美元，加速至淨流入20.3億美元，反映風險偏好持續回溫，息收與資本利得雙利題材吸引目光。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）表示，目前股市、債市及利率風險平衡，聯準會貨幣政策還有不確定性，不過至少可避免經濟衰退且企業仍有能力創造獲利成長。

儘管關稅造成的影響還待觀察，但各產業中的領導者將最有能力能因應關稅變化作調整。

作為收益型投資人，往往需要逆向投資的思維，評估企業長期價值並在等待中找尋投資機會。

安聯投信表示，展望後市，市場預期聯準會最快可能於7月或9月展開降息循環，屆時將為債市帶來更明確的政策利多。

中長天期債券具備更大評價修復空間，而風險債市則在殖利率優勢與資金支撐下，仍具延續表現機會。

儘管利率路徑仍具變數，投資人宜採取「核心穩健、衛星進攻」配置策略來因應可能出現的波動與機會。

策略上，建議核心部位配置於投資等級債與美元計價新興市場債，做為利率敏感度高的防禦型收益資產；衛星部位可考慮配置非投資級債券與可轉債，追求資本利得與收益雙重報酬。

同時，多重資產商品，適合作為降低波動配置工具，但宜降低比重並適時汰換為主流成長資產。

延伸閱讀

甲烷衛星迷失太空！貝佐斯贊助溫室氣排追蹤計畫受挫

Fed釋降息訊號 富蘭克林華美：投資級債ETF迎來布局良機

00922加碼進場！鴻海配5.8元史上最高、台積電雙核心撐市 市值型ETF強勢吸金

貝森特推測Fed應該會在9月前降息 認為市場指標勝過專家

相關新聞

新興債基金 強勢吸金

新興市場債券近三個月呈現溫和回升走勢。法人表示，主因受惠於美國聯準會升息循環趨緩、美元指數回落，及部分新興國家降息預期升...

第3季基金投資趨勢／成長型搭多元主題 打造優勢組合

復華投信表示，預期加徵關稅最壞情況已過，有利積極型資產表現機會，第3季布局建議以台股及科技股等成長市場為主軸，搭配多元主...

聯博投等債主動式ETF 搶鏡

今年來美國關稅政策反覆、經濟動能放緩、通膨壓力也未完全消退，加上以伊衝突導致中東地緣政治風險再起，推升市場避險情緒。6月...

市值型商品 逢跌加碼

全球政經局勢動盪，美國對等關稅暫緩期將於9日屆滿，但國泰投信董事長張錫認為，景氣將呈現「先蹲後跳」格局，目前AI科技已成...

外資買亞股 最愛台灣

美股再創新高，帶動亞股投資氣氛回暖，根據Bloomberg統計，上周外資明顯買多賣少，台股獲得超過48.3億美元買盤回補...

台股基金贏大盤

台股7月開盤首日盤中創下22,730點波段新高，隨著AI題材持續發酵、資金動能增強，市場對下半年行情樂觀以對。法人表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。