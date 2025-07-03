新興債基金 強勢吸金

新興市場債券近三個月呈現溫和回升走勢。法人表示，主因受惠於美國聯準會升息循環趨緩、美元指數回落，及部分新興國家降息預期升溫，資金重新流入新興市場債市，進而推升相關基金績效表現。

根據CMoney統計至6月30日，觀察近三個月新興市場債相關基金績效表現，包括：富蘭克林華美新興國家固定收益、復華南非幣長期收益、瀚亞新興南非蘭特債券、元大新興印尼機會債券、路博邁ESG新興市場債券等基金，績效達3%以上至7.4%，表現相對亮眼。

事實上，根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年6月25日止，新興市場債基金由前周的淨流入47.7億美元，加速至淨流入57.9億美元，居市場之冠，投資級企業債從前一周的淨流入28.8億美元，升溫至淨流入46.8億美元，美國非投資級債券基金由前周的淨流入1.3億美元，加速至淨流入20.3億美元，反映風險偏好持續回溫，息收與資本利得雙利題材吸引目光。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）表示，目前股市、債市及利率風險平衡，聯準會貨幣政策還有不確定性，不過至少可避免經濟衰退且企業仍有能力創造獲利成長。

儘管關稅造成的影響還待觀察，但各產業中的領導者將最有能力能因應關稅變化作調整。

作為收益型投資人，往往需要逆向投資的思維，評估企業長期價值並在等待中找尋投資機會。

安聯投信表示，展望後市，市場預期聯準會最快可能於7月或9月展開降息循環，屆時將為債市帶來更明確的政策利多。

中長天期債券具備更大評價修復空間，而風險債市則在殖利率優勢與資金支撐下，仍具延續表現機會。

儘管利率路徑仍具變數，投資人宜採取「核心穩健、衛星進攻」配置策略來因應可能出現的波動與機會。

策略上，建議核心部位配置於投資等級債與美元計價新興市場債，做為利率敏感度高的防禦型收益資產；衛星部位可考慮配置非投資級債券與可轉債，追求資本利得與收益雙重報酬。

同時，多重資產商品，適合作為降低波動配置工具，但宜降低比重並適時汰換為主流成長資產。