第3季基金投資趨勢／成長型搭多元主題 打造優勢組合

復華投信表示，預期加徵關稅最壞情況已過，有利積極型資產表現機會，第3季布局建議以台股及科技股等成長市場為主軸，搭配多元主題配置的全球組合平衡型基金、聚焦已開發國家股票的全球指數型基金，以建構優勢組合掌握全球產業趨勢脈動，並因應後續政策不確性干擾帶來的波動風險。

復華投信指出，因應單一資產波動性較大，建議可以資產的25%配置在組合平衡型的奧林匹克全球優勢組合基金，另外25%投入於全球已開發國家300股票指數基金。三成比例聚焦主動式操作的台灣科技高股息基金、類股均衡配置的全方位台股基金；靈活操作聚焦全球趨勢產業股票的華人世紀基金可配置二成。

隨股東會告一段落，台股逐步進入除權息旺季，高殖利率題材具有進可攻、退可守的特性，使台股高股息成為第3季投資亮點。

台股今年來報酬仍未收復失土，復華台灣科技高股息基金在類型表現相抗跌，主要來自經理人選股操作策略得宜。

根據官網最新月報顯示，復華台灣科技高股息基金布局電子及非電子產業中，具相對高股息或價值特性的複利收成股及價值成長股，占比達六成以上；電子產業聚焦半導體、電腦及周邊設備、電子零組件及其他電子等AI題材；非電子則看好航運、金融，同時策略性增加趨勢成長股、波段操作景氣循環股，獲取更多資本利得投資機會。

另一檔布局較為均衡的復華全方位基金為台股一般股票型，以應對類股輪動的台股盤勢。

復華全方位基金經理人呂宏宇認為，不確定性因素消失後，AI仍為成長主旋，將擇優布局於獲利動能強勁的權值／內需股，以及受惠壽險接軌 IFRS17的高股息股。

隸屬於跨國投資股票型的復華華人世紀基金，其經理人選股布局從全球產業趨勢著手，操作彈性靈活，近一月績效表現跟隨此波全球股市反彈，優於美、台、日以及陸港兩市大盤表現。

進一步分析基金產業布局，AI、軟體占比逾半，其次是能源基建、電信服務、金融科技及軍工航太，國家分散配置於美、亞、歐、日市場，參與各市場利基並因應主要經濟體政經情勢變動。

復華投信表示，有鑑於政策不確定性未除，下半年布局可納入透過多元主題布局的組合平衡型基金，以及全球股票指數基金，以達到趨吉避凶持盈保泰。

復華奧林匹克全球優勢組合基金分散投資於全球各大類資產，兼顧資本利得及股債收益，經理人朱展志操盤該基金逾15年，其穩健操盤風格去年被亞洲資產管理雜誌評選為「台灣最佳多重資產經理人」。

目前採中性偏多操作，針對區域／幣別／產業等曝險採均衡分散布局，以降低個別市場劇烈波動對基金淨值的影響。股票部位以已開發國家股票為主、新興股市為輔，占比近六成，搭配三成多全球債券及信用債市部位。

復華已開發國家300股票指數基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分股聚焦已開發市場具代表性大型股票，以美股為主軸，搭配英、日、法、德等市場標的，提供投資人參與全球股市布局之元件，目前基金總規模達新台幣275億元，是國內最大的指數型基金，今年更榮獲理柏台灣基金獎環球股票3年期獎。

該經理人吳允翔表示，因應行情波動幅度加大，建議控制投資水位及加強資產配置多元性，建議可透過全球大型股指數型基金，分散波動風險。