聯博投等債主動式ETF 搶鏡

今年來美國關稅政策反覆、經濟動能放緩、通膨壓力也未完全消退，加上以伊衝突導致中東地緣政治風險再起，推升市場避險情緒。6月20日單周約有23億美元流入全球投資等級債市，使今年淨流入全球投資等級債市的資金已逾600億美元。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，投資等級債券的發行企業多半具穩定現金流、良好的償債能力，在經濟趨緩、地緣政治緊張的壓力下更顯現出投資價值。

她建議投資人以主動式投資等級債券ETF參與債市，在市場快速變動時，透過經理人主動選債與控管風險，爭取超額報酬。

雖然近期美國債市場表現震盪，但江常維強調，中長期而言，美國投資等級公司債仍是資產配置中不可或缺的一環。

她進一步指出，美國投資等級公司債的市場規模高達7.5兆美元，不僅是全球最大，更占整體市場57%，遠高於第二名英國（7%）與第三名法國（6%）。

龐大的市場規模與高度流動性，不僅吸引國際資金持續湧入，也讓美國投資等級債券成為同時具備避險與收益潛力的關鍵資產。

全球主要央行可望繼續降息，債券通常表現出色，只是利率降幅多寡使各類債券表現分化。

此外，不確定性增加的環境中，各產業債券表現也相當分歧。投資人除了要選對資產，更要挑對工具。

江常維指出，相較於單一公司債門檻高、風險集中，以及雖可分散風險，卻受限於績效指標被動配置的被動式ETF，可能集中在長天期債券，在利率變動劇烈時承壓較大。

反觀主動式投等債ETF可望涵蓋不同天期、不同產業的債券，由經理人根據市場情勢調整配置，有機會提升報酬潛力、降低風險曝險。

聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D），目前模擬投資組合約80%配置於投資等級債券，並適度納入優選非投資等級債券，以追求兼顧收益與防禦。此外，00980D為目前台灣唯一可納入非投資等級債的投等債主動式ETF，並全面涵蓋短、中、長期債券，在控管風險同時提升操作彈性。

在產業與區域分布上，主動聯博投等入息ETF（00980D）主要投資於以美國為主、歐洲為輔的成熟市場，涵蓋40多個產業、130家公司，包含全球大型銀行、電信商、科技製造商、郵輪與租車公司等，具高度產業多元性。透過分散持債結構，單一債券持有比重可望低於1%，大幅降低個別信用事件對整體表現的影響。

當前市場籠罩在高度不確定性之中，擁有具備風險防禦與收益彈性的資產配置格外重要。

基本面穩健，加上市場對降息循環的預期醞釀，使投資等級債券相對具吸引力。透過主動式投等債ETF，不只能把握債市機會，也能在風險變化下保持靈活與應對彈性。