市值型商品 逢跌加碼

全球政經局勢動盪，美國對等關稅暫緩期將於9日屆滿，但國泰投信董事長張錫認為，景氣將呈現「先蹲後跳」格局，目前AI科技已成全球剛性需求，對台灣供應鏈極為有利，整體產業長線走多，建議投資人可透過定期定額方式降低波動，並在市場下跌時伺機加碼市值型ETF掌握長期成長動能。

張錫表示，AI科技趨勢才剛開始，未來幾年仍需大量資本支出，台灣將持續扮演全球供應鏈的重要角色，建議投資人可關注市值型ETF。面對市場波動，投資人可採取兩大策略，一是於市場大跌時勇敢加碼，二是透過定期定額降低波動性，目標參與台股長期成長機會。

張錫分析，美國總統川普發動關稅戰，目的在爭取更多全球赴美投資與製造業回流，「關稅只是手段，不是目的」。與此同時，全球資本市場已明顯轉向AI產業，沒有AI的市場基本不會上漲，四大雲端服務業者（CSP）今年原已規劃千億美元資本支出，近期更進一步加碼，加速推進從雲端到終端的發展。

台灣供應鏈之所以強勁，正是因為掌握半導體與先進製程的關鍵技術。經歷2021年需求高峰後，半導體產業歷經兩至三年庫存調整，目前正進入補庫存階段，屬於上升趨勢。

台積電（2330）法說會亦預測未來五至十年展望樂觀，包括即將量產2奈米先進製程、持續擴產CoWoS先進封裝產能，以因應客戶對高效能運算及AI晶片的需求激增，為市場注入強心針。台灣不僅擁有半導體優勢，整體科技供應鏈亦在AI、終端應用等領域扮演關鍵角色。

資金方面，主計總處預估今年台灣擁有逾4兆元的超額儲蓄，未來資金若有效被利用，將成為經濟一大活水，資金面與基本面皆為正向，外資過去幾年雖大幅賣超，但台股未見明顯下跌，主因在於本土資金透過ETF穩定支撐市場。