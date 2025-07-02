台股基金贏大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股7月開盤首日盤中創下22,730點波段新高，隨著AI題材持續發酵、資金動能增強，市場對下半年行情樂觀以對。法人表示，6月多檔台股基金同步上攻，展現優於大盤的優異績效，建議回檔時逢低布局，為下半年投資打下良好基礎。

根據CMoney統計至6月30日，包括野村e科技、台新中國通、台新2000高科技、野村高科技、野村鴻運、野村台灣運籌、日盛日盛、群益創新科技、野村積極成長、摩根新興科技等台股基金，績效皆達10%以上，優於台股大盤的4.2%。

野村高科技基金暨野村e科技基金經理人謝文雄表示，台股近年每股稅後盈餘（EPS）動能明顯升溫，隨著時序進入第3季，台股將面對對等關稅談判、Fed降息時點與企業獲利雜音等三大變數。儘管短期仍有變數，但皆有望逐步化解，台股挑戰前高機會仍大，而若是大盤因前述原因而出現不理性拉回，就是絕佳布局時機。看好產業方面，建議仍以AI為主。

至於科技產業方面，台新投信特別指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於二大優勢：

一是產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二為位居產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位。

展望後市，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文指出，市調機構預測，AI代理人的市場將持續成長，由2024年的51億，到2030年將成長至471億美元，年複合成長率高達44.8%。且未來三年內，82%公司將導入AI代理人，未來十年內，每個美國人將持有數十個AI代理人。

「AI代理時代」的突飛猛進，將持續推動AI應用的商業化進程，而AI代理人所具備的複雜模擬及搜尋推理能力，將大幅提升推理計算需求，預計到了2026年，AI推理計算需求將占整體計算需求的70%以上。

延伸閱讀

大盤盤中創3月來新高 六檔台股ETF收盤創新高

下半年台股高點 富邦投顧董座陳奕光看好第四季上24000點

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

費半都破歷史新高了…台股太委屈？郭哲榮：兩周內有望迅速拉升1000點

相關新聞

市值型商品 逢跌加碼

全球政經局勢動盪，美國對等關稅暫緩期將於9日屆滿，但國泰投信董事長張錫認為，景氣將呈現「先蹲後跳」格局，目前AI科技已成...

外資買亞股 最愛台灣

美股再創新高，帶動亞股投資氣氛回暖，根據Bloomberg統計，上周外資明顯買多賣少，台股獲得超過48.3億美元買盤回補...

台股基金贏大盤

台股7月開盤首日盤中創下22,730點波段新高，隨著AI題材持續發酵、資金動能增強，市場對下半年行情樂觀以對。法人表示，...

第3季基金投資趨勢／基金、ETF混搭 平衡投資風險

今年來金融市場受到地緣政治動盪、聯準會貨幣政策動向難測等因素干擾下走勢跌宕起伏，也突顯在市況多變下，資產配置的重要性。為...

全球科技基金 魅力大

AI題材火力全開，指標股輝達及那斯達克指數同步登頂，全球科技基金近一月報酬亮眼，今年來績效也逐步收復失土。包括路博邁5G...

TISA上路 基富通、中租開賣

金管會「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」昨（1）日上路，基富通、中租等基金平台搶頭香，響應政策成為首波開賣業者。民眾申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。