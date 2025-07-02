台股7月開盤首日盤中創下22,730點波段新高，隨著AI題材持續發酵、資金動能增強，市場對下半年行情樂觀以對。法人表示，6月多檔台股基金同步上攻，展現優於大盤的優異績效，建議回檔時逢低布局，為下半年投資打下良好基礎。

根據CMoney統計至6月30日，包括野村e科技、台新中國通、台新2000高科技、野村高科技、野村鴻運、野村台灣運籌、日盛日盛、群益創新科技、野村積極成長、摩根新興科技等台股基金，績效皆達10%以上，優於台股大盤的4.2%。

野村高科技基金暨野村e科技基金經理人謝文雄表示，台股近年每股稅後盈餘（EPS）動能明顯升溫，隨著時序進入第3季，台股將面對對等關稅談判、Fed降息時點與企業獲利雜音等三大變數。儘管短期仍有變數，但皆有望逐步化解，台股挑戰前高機會仍大，而若是大盤因前述原因而出現不理性拉回，就是絕佳布局時機。看好產業方面，建議仍以AI為主。

至於科技產業方面，台新投信特別指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於二大優勢：

一是產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二為位居產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位。

展望後市，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文指出，市調機構預測，AI代理人的市場將持續成長，由2024年的51億，到2030年將成長至471億美元，年複合成長率高達44.8%。且未來三年內，82%公司將導入AI代理人，未來十年內，每個美國人將持有數十個AI代理人。

「AI代理時代」的突飛猛進，將持續推動AI應用的商業化進程，而AI代理人所具備的複雜模擬及搜尋推理能力，將大幅提升推理計算需求，預計到了2026年，AI推理計算需求將占整體計算需求的70%以上。