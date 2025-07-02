外資買亞股 最愛台灣

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美股再創新高，帶動亞股投資氣氛回暖，根據Bloomberg統計，上周外資明顯買多賣少，台股獲得超過48.3億美元買盤回補，不僅為外資最青睞的亞洲股市，該金額也為今年來單周最高，另外印度、泰國、馬來西亞與越南也維持資金淨流出，僅南韓失血13.45億美元較多。

上周亞股走勢，保德信指出，僅有印尼小跌0.1%，其他亞股全數收漲，以台股大漲2.4%位居第一，印度股市漲幅2%居次，另外陸股上漲1.9%也相對有表現，其他東協市場包括馬來西亞、越南、泰國、菲律賓等也都上漲逾1%至1.7%之間。

保德信市值動能50（009803）經理人張芷菱表示，整體而言，台股盤面類股表現良性輪動，多頭信心回溫，預估台股持續震盪盤堅；惟外資避險空單持續增加逾5.2萬口，創下新高，加上匯率6月持續升值創下新高，須注意企業公告6月營收及第2季財報的影響。

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