TISA上路 基富通、中租開賣

金管會「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」昨（1）日上路，基富通、中租（5871）等基金平台搶頭香，響應政策成為首波開賣業者。民眾申購TISA基金後，基金受益憑證都會歸入「 TISA帳戶」，並且可以在「集保e手掌握」app中綜合查詢所有TISA帳戶內的個人投資明細，未來也能銜接更多政策優惠。

富通證券「TISA好享投」專戶服務昨天上線，民眾只要上基富通官網或APP申請開通TISA專戶，即可每月最低1,000元起，投資由專家嚴選的主動式優質基金，而且通通終身0手續費、無信託管理費，經理費率甚至下殺至0.5%起。

TISA帳戶採定期定額方式扣款投資，可投資基金包括TISA級別基金、好好退休準備平台的境內基金，及好享退基金。

首波上架基富通平台的TISA基金將近50檔，包括統一大滿貫、統一台灣動力、國泰台灣高股息、國泰泰享退系列2049目標日期組合、PGIM保德信高成長、PGIM保德信中小型股、群益馬拉松、群益全民成長樂退組合、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、安聯四季成長組合基金、富邦精銳中小基金等12檔TISA級別基金，以及37檔好好退休境內基金。