全球科技基金 魅力大

AI題材火力全開，指標股輝達及那斯達克指數同步登頂，全球科技基金近一月報酬亮眼，今年來績效也逐步收復失土。包括路博邁5G股票、日盛全球關鍵半導體、統一全球新科技、復華全球物聯網科技及統一全球智聯網AIoT等基金近一月漲幅達8~11%。

受惠那斯克指數近期強勢反彈，科技型基金今年來績效也紛紛由黑翻紅，或者跌幅縮減至個位數。

理柏資訊統計，投信發行的全球科技主題基金績效，上半年因川普加徵關稅加上美元匯率大幅波動等利空衝擊，波段跌幅達二至三成，不過，自5月關稅戰按下暫停鍵後，市場投資情緒逐步回穩，科技股再度重返多頭；近日隨AI霸主輝達股價連六紅且連四天創新高價，帶動那斯達克指數連六漲同締新猷，為全球科技基金績效注入強心針。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，VIX指數自6月中波段高點回落，降幅近二成，市場樂觀看待美國與各國貿易談判進展以及美國聯準會降息預期升溫，可緩解政策不確定性讓金融市場波動度回歸正常，並為景氣與產業發展對股市帶來支撐。

除了輝達，其他AI指標股如台積電ADR、Meta股價近期也先後創下歷史新高，微軟再度從輝達手中奪回全球市值龍頭寶座。黃俊瑞指出，這也凸顯雲端運算及AI服務需求熱絡，也將是獲取趨勢產業投資機會不可或缺的標的，建議可透過全球科技主題基金掌握AI題材中長線成長商機。

富邦投信股權投資部主管謝育霖指出，除受中東停火帶動市場避險偏好回升，同時聯準會委員有部分轉向鴿派，使得近期美股表現強勁；而在AI科技題材帶動下，以科技股為首的NASDAQ指數寫下新高，現階段在關稅談判進展有機會好於預期，7月未能完成談判國，均將可望獲延期持續談判契機；此外，當前川普民調較低之下，對於關稅力度有機會力道放緩，以及下半年市場可望進入尋找2026年成長產業的作夢行情，整體AI科技發展仍是市場聚焦重點，持續看好美國科技股後市表現。