第3季基金投資趨勢／基金、ETF混搭 平衡投資風險

今年來金融市場受到地緣政治動盪、聯準會貨幣政策動向難測等因素干擾下走勢跌宕起伏，也突顯在市況多變下，資產配置的重要性。為了因應市場不確定性，建議投資人第3季仍可透過成長與收益兼具的配置策略，以基金和ETF混搭配置，來平衡投資組合風險。

在第3季基金配置方面，針對穩健收益型產品，建議投資人可將二成資金配置於採跨資產、跨區域配置的多重資產基金，以及二成配置於收益水準較為突出，現階段基本面仍屬穩健的非投等債ETF來強化整體投組收益能力。而在積極型產品方面，則以印度、美國、台灣市場最值留意，建議可分別將二成資金配置於印度股票基金，另將二成配置於美國股票基金，最後的二成則可配置於台股市場。

雖然關稅與財政赤字議題帶來的市場波動尚未完全排除，但最糟情境應已過去，同時企業獲利預估亦可望改善，帶動市場風險情緒轉佳，機構部位仍處回補階段，但投資上仍須提防波動。

訴求穩健投資的投資人，不妨透過多重資產策略來因應，以股債多元靈活配置的多重資產基金與組合平衡基金來平衡投資組合波動，掌握各資產輪番表現。群益潛力收益多重資產基金之投資標的為成長與收益兼備，以美股為核心配置，掌握趨勢成長題材，並廣納息收來源，增強投組收益能力，並依據市況靈活調整各資產配比。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，以美國市場來看，近期美非投資企業陸續公布財報，有近四成企業EBITA表現優於預期，並有23%的企業展望正向，整體營運仍持穩，違約率也保持在低位，信用風險可控，加上非投等債的高息收與低存續期間特性，投資吸引力佳，表現值得留意。00953B的成份債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並首創結合「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，再進一步排除CCC級債券。截至5月底，00953B受益人數為55,824人，是非投等債ETF中人氣最高產品。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，近期印度企業利潤率亦有改善，高盛預估2026財年企業獲利仍有12%成長性。而在央行政策動向方面，近日印度央行三度降息，主因4月印度CPI年增率為3.16%，創2019年7月以來最低，印度央行對通膨長期向目標靠攏具有信心，因此一舉降息2碼，並將存準率大幅下調4碼，寬鬆力道出乎市場預期，而在寬鬆大門開啟後，有望加快政策傳導速度，故仍看好印度股市中長期表現。截至5月底，群益印度中小基金布局之前三大產業和比重分為金融24.7%、資本設備16.2%以及原物料12.2%。

隨市場對於關稅的恐慌情緒已逐漸淡化，以CNN恐懼貪婪指數作為市場情緒參考指標來看，現階段風險偏好也回歸至中性水準。鑒於美國經濟仍具韌性，最新企業財報表現仍多優於預期，以及企業回購資金也為股市提供正面支撐下，美股投資前景仍值得期待，投資人不妨透過美國股票基金分批參與。

群益美國新創亮點基金訴求挑選受惠於具延續性成長、推陳出新能力佳、具創新價值議題公司，掌握投資動能，配置最佳投資組合。截至5月底，該基金前三大投資產業分別為科技、耐久財消費、民生消費。

在台股方面，儘管尚有關稅政策不確定性須提防，市場長線需求與趨勢沒有改變，無須過於憂慮，值此階段反倒更適合選股不選市策略，主動式台股ETF也是投資人可於現階段採用的投資方式。主動群益台灣強棒（00982A）5月掛牌上市，選股採質化與量化策略並行，選股範圍為全產業，大中小型股皆可成為布局標的，既掌握長線潛力股，也不錯過短線強勢動能股，打造台股投資新選擇，於市況震盪時，也能透過調高防禦型股來應對。