6月海外基金績效：股票報酬戰勝匯損 分散投資仍為王道

6月投資市場加入以色列與伊朗短暫的交火干擾，所幸很快達成停火協議。貿易戰部分，7月9日美國對等關稅協商期限前所釋出的訊息偏正面，尤其中美雙方有更進一步實質性的進展，再加上AI科技題材繼續發光，美股再創新高並引領全球股市齊揚。

就海外基金績效，理柏資訊統計的6月新台幣相對美元升值2.59%，低於5月的6.72%，因此海外基金換成台幣報酬的匯損侵蝕比五月為輕。而且受惠於股市漲勢普遍戰勝台幣匯損，因此總計6月台灣金管會證期局核備的965檔境外基金（包括股、債、平衡型、票券、另類投資）平均上漲0.76%，其中，624檔股票型基金平均上漲1.40%，55檔混合資產（平衡型）基金平均上漲0.78%；264檔債券型基金則平均下跌0.59%。

富蘭克林證券投顧表示，展望7月就會碰到美國對等關稅暫停實施90天的到期期限7月9日，目前市場仍預期白宮可能會在期限後繼續延長。而參議院正在投票審核大而美法案，企業和投資人也需要些時間評估其各項政策對於財政、經濟甚至貨幣政策的影響。正巧7月將有國際貨幣基金將更新全球經濟展望，而且美國企業也將公布第2季財報，可望為混亂的局勢指引更明朗的方向。

富蘭克林證券投顧建議投資人可保持審慎樂觀的態度，以全方位、分散的投資組合應對下半年很多不確定性將逐漸塵埃落定的投資局勢，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市漲多拉回。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。

6月各區域股票型基金以無須承受匯損的境內台灣股票型基金平均上漲6.95%領先，亞洲和新興市場各區股票型基金表現優於成熟市場。就產業基金部分，防禦型的公用事業表現居後，地緣政治風險降溫也讓黃金貴金屬型基金漲勢暫歇。反觀科技、天然資源及生技產業型基金表現亮麗。

根據Factset 6月27日統計，史坦普500企業第2季獲利預估僅成長5%，然而如通訊服務（+29.4%）、科技（+16.6%）、公用事業（+5.2%）等類股獲利可望高於整體大盤表現。