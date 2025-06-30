海外股票基金十強 績優

海外股票型基金近一個月表現亮眼，其中十檔基金單月漲幅超過11%，大幅超越台股大盤，顯示資金積極布局科技與AI主題。法人指出，隨著AI晶片龍頭輝達屢創新高，加上美國聯準會降息預期升溫、以伊衝突與關稅議題降溫，建議投資人下半年可聚焦AI、半導體等具長線成長潛力的基金作為核心配置。

根據CMoney統計至26日，觀察海外股票型基金近一個月以來績效表現，包括：路博邁5G股票、日盛全球關鍵半導體、復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、復華華人世紀、瀚亞亞洲科技資本家股票、統一大中華中小、合庫AI電動車及車聯網創新等基金，績效達11%以上，大幅超越台股大盤的4.4%。

綜合富邦投信股權投資部主管謝育霖、瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，美股今年上半年走勢猶如雲霄飛車，尤其科技股的波動更加劇烈。不過，美國第1季財報公布顯示，獲利亮眼的表現主要即來自AI科技需求成長動能之貢獻，投資方面建議擇時布局AI、半導體等具長線主題之基金，列為布局重要標的之一。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，AI指標股輝達近期股價屢攀新高，加以整體市場投資情緒因以伊停火、關稅戰議題淡化、美國聯準會降息預期等利多因素逐步回穩，使資金再度流向AI等科技成長題材。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里指出，由於台灣、日本等半導體大廠在全球AI產業扮演重要供應鏈角色，近期費城半導體指數走揚，也進一步挹注亞太科技股表現亮眼，預估在需求及應用持續成長下，相關供應鏈將持續受惠。

此外，瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，企業的營運韌性比預期來得強勁，研判下半年在不確定性仍存的情況下，股市波動可能持續延續。