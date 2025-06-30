TACO策略 穩中求勝

在川普關稅政策不確定性、地緣政治衝突升溫中告別2025年上半年。展望第3季，群益投信認為，這是一個機會與風險兼具的環境，建議投資人可採用「TACO」投資策略來因應，強化資產配置靈活度，掌握趨勢、分散風險，穩中求勝。

群益投信昨（30）日舉行第3季展望，「TACO」投資策略的「T」代表Trend of AI，意即科技投資大勢，儘管貿易戰為市場帶來挑戰，但科技巨頭憑藉強大創新優勢及市場適應力，仍繳出獲利、報酬皆領先大盤的好表現，不妨透過美股基金、台股主動式ETF、台股基金，掌握科技巨擘成長機會。

「A」則為Asia Chance印是了得，雖然關稅造成全球市場震盪，但亞洲市場展現出較高經濟韌性，特別是印度擁有龐大內需市場，也較不受關稅政策影響，成長潛力可期，積極型投資人可透過印度股票基金來參與，穩健型投資人則可留意結合印股及美債的多重資產基金。

「C」則是Coupon Higher擁抱債息，今年利率環境震盪，但在經濟持穩且殖利率具吸引力下，投資人可留意存續期短且債息較高的券種，像是金融債基金、優先順位非投資等級債券基金、優選非投等債ETF。

最後的「O」代表Offer more Stable多重配置，面對政策與市場變動頻仍，透過跨區域、多資產的配置工具，例如多重資產基金、目標風險組合平衡基金，可提升投組韌性，降低單一市場、單一資產的波動風險，並靈活應對市場動態變化。

群益投信指出，關稅政策發展仍緊牽市場情緒，惟影響力漸漸降低，加上多數央行採行寬鬆貨幣政策來抵銷景氣衰退疑慮，不過投資人仍需留意接下來川普推出的「大而美法案」帶來的影響，以及地緣政治情勢演變。

針對台股市場，群益長安基金暨群益創新科技基金經理人陳朝政分析，在AI趨勢不變之下，台廠做為全球AI產業最重要供應商，可望持續享有獲利、資本雙成長的利多，台灣在半導體製造、伺服器、PC組裝等領域享有絕佳優勢，也具備強大軟硬整合能力，因此自IC設計到系統整合的相關類股皆值得關注。