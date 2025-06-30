全球政經波動加劇…歐元股債資產受青睞 吸引外資布局

全球政經不確定性增加，美元避險地位遭質疑，投資人對於歐元資產的興趣也提高。第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇於上周舉行，相較於一年前，與會人士對於歐洲資產的看好度大幅增加，預期歐元股債資產將持續受惠於結構性利多。

Amundi鋒裕匯理執行長波德森（Valérie Baudson）分析，美國新政府政策常急轉彎，關稅升至近百年未見的高點。隨著全球逐步適應，經濟動能也正在重新分配。全球經濟仍正向發展，尤其歐洲經濟雖然成長緩慢，但仍有韌性，新興市場與美國的經濟則持續放緩。

波德森指出，在這場全球重置中，各國政府擴大對國防與基礎建設的支出，以支持經濟成長與戰略自主。德國增加投資國防支出，將對所有國家帶來正向效益。金融整合的動能正在累積，與提升競爭力的改革同步進行。

波德森指出，近年來美股表現出色，但今年來歐股漲幅超越美股，且吸引愈來愈多資金，預期歐股將受到更多國際投資人的關注。歐洲央行（ECB）降息，加上信貸成長回溫，也將改善景氣循環展望。

Amundi鋒裕匯理集團副投資長道吉法（Philippe d’Orgeval）指出，在不確定的時代，歐元資產為多元化投資的重要一環。雖然歐洲經濟成長率變化不大，但經濟及股市受惠於政策的支持。他認為，歐洲中小型股有更大的潛力。另外，國防、能源轉型、私募股權等，也都是可注意的投資主題。

貨幣政策支持歐洲股債市的表現。Amundi鋒裕匯理首席固定收益主管道塞（Amaury d’Orsay）指出，ECB年底前將降息二次，基準利率將降到1.5%。Amundi看好歐洲通膨連結債、歐洲投資等級債。尤其是歐洲銀行債受惠於降息及政策利多推動，可望持續吸金。

丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在論壇指出，歐洲過去依賴俄羅斯獲得便宜能源，依賴中國獲得便宜貨品，依賴美國獲得便宜國防。與會人士認為，未來這些都可能改變，也將為歐洲帶來商機。