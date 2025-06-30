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TISA帳戶查詢平台 啟動

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

為推動國人建立長期投資與理財觀念，金管會參考國際制度，責成集保結算所建置「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savings Account, TISA帳戶）制度及「TISA帳戶查詢平台」昨（30）日正式啟動，象徵臺灣邁向亞洲資產管理中心的重要一步。

集保結算所董事長林丙輝表示，TISA機制具專家嚴選、專戶管理、超低門檻等三大特色，期能協助民眾及早儲蓄、規劃退休理財，進而推升普惠金融的願景。

TISA帳戶是在現行有價證券集中保管架構下所設置的投資儲蓄專戶機制，投資人透過TISA帳戶，可清楚彙整追蹤年度投資本金與持有期間，提升資產配置效能。

初期以基金商品先行，未來將再配合政策研議納入如股票、ETF等商品。

為鼓勵全民踴躍參與，集保結算所於5月邀請產學專家成立「TISA基金委員會」，篩選適格的境內基金清單，提供低經理費、免申購手續費等優惠條件，首波已有十家投信業者、16檔基金向金管會申請送件，投資人可透過「TISA帳戶查詢平台」查詢已核准TISA級別基金與相關銷售通路等資訊。

投資人可透過基金銷售機構（銀行、證券商）與基金銷售平台申請開立TISA帳戶及申購TISA基金，並使用「TISA帳戶查詢平台(https://tisa.tdcc.com.tw)」或「集保e手掌握」App，直接查詢歸戶後的TISA帳戶資產總覽與交易明細等資訊，實現跨通路、跨平台的資產整合與管理。

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