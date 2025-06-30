第3季基金投資趨勢／成長+防禦+收益 三三四策略布局

上半年全球市場經歷AI低價模型挑戰、美國總統川普關稅政策反覆等影響，下半年金融市場仍可能見動盪風險。第一金投信建議，第3季投資組合配置，AI未來趨勢的成長基金可占30%作為前鋒衝報酬部位，AI轉型的水電公用事業基金配置30%作為後援部位，還要適度因應動盪，將投資級債券、非投資債券各納入20%，以降低投組波動、追求收益機會。

第一金投信投資長曾志峰說明，2025年全球AI應用邁入成長爆發期，企業與個人加速應用AI技術相關產品功能，看好AI強勁成長動能，各產業AI化升級成剛性需求。

受惠AI成長動能的科技基金，第一金全球AI人工智慧基金投資聚焦最受惠AI發展的企業軟體、金融科技、醫療及機器人等領域，布局重心預計轉向至具潛力的AI應用等領域，5月底基金前三大產業配置：61.7%資訊科技、12%非核心消費、10.6%通訊服務等。

該基金前三大核心持股包括特斯拉、微策、Google母公司Alphabet等，持股比重分別高達8.6%、8.13%、6.12%。特斯拉為發展AI智慧車電先驅，近期在中國推出保險補貼、免費充電等優惠，中國市場銷量強勁成長，加上Robotaxi試營運即將啟動，推升投資動能；搭上虛擬貨幣風潮的軟體公司微策，投資展望也趨於樂觀；搜尋廣告與AI應用需求則推升Alphabet的營收與獲利揚升。

AI轉型的後援火力在公用事業基金，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金投資策略，考量今年市場震盪，偏重布局美國電力及管線公司，並加碼歐洲政策利多受惠的公用事業，此外，衡量估值合理及股息率，相對布局具成長性及財務體質佳的美國及歐洲公用事業個股；重點投資產業，31.9%電力公用事業、複合及石油天然氣約30.4%，交通運輸實體建設相關約22%，資料中心電信電塔相關約7%。

第一金全球非投資等級債券基金及第一金優選非投債ETF（00981B）都屬於投資非投資等級債券基金，隨美中貿易關係、景氣衰退疑慮緩和，信用利差下滑，非投等債價格上揚，這檔基金採取較短存續期降低利率變化造成價格波動，整體投資組合平均殖利率6.38%，投組平均信評BB；投資標的區域美國39%、已開發國家如：英、德、加、法等占比38%為主，新興市場為輔占比17%。

第一金優選非投債ETF今年新發行，目前投組存續期間約2.1年，低存續期策略以降低利率敏感度，整體投組平均殖利率9.15%，平均票息率8.83%，投組平均信評B；投資產業配置上，前三大產業為通訊及媒體占比17.1%、循環性消費占14.3%，能源占14.1%；投資標的區域配置上，全部鎖定美國發行掛牌、美元計價，全球成熟國家企業發行債券。

至於第一金美國100大企業債券基金，主要投資於美國百大企業發行投資級債券，具高品質及防禦優勢；近期維持略短存期並機動調整，目前平均存續期為6.11年，平均殖利率為5.04%，平均信評為A-；投資產業配置上，前四大產業為金融29.4%、非循環性消費為19.7%、通訊及媒體13.6%、公用事業為13.4%。經濟存在變數與波動的環境中，加上聯準會可望在下半年重啟降息循環，投資級債券可作為提升投資組合防禦力與追求收益的配置性標的。