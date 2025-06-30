金管會力推TISA帳戶 國泰2檔基金響應7月1日上架

金管會推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資。國泰投信成為首波響應的投信業者之一，今天宣布旗下2檔基金已於6月23日新增TISA級別，並於27日公告，將於7月1日正式開賣。

國泰投信介紹，TISA級別的基金在經理費上更低廉，有利長期投資人。且皆為新台幣計價、不配息，中華民國居民，包含因工作、婚姻、生活而長居台灣的外籍人士皆可申購，投資人須約定以每月定期方式扣款一定金額，個別定期定額申購約定自首次指定扣款日起，定期扣款連續24個月。

國泰投信此次推出2檔TISA級別基金，包括「國泰台灣高股息基金」及「國泰泰享退2049目標日期組合基金」等2檔招牌基金，最低申購金額皆為新台幣1000元，亦可享有申購0手續費優惠，投資人自7月1日起即可在基富通平台申購，未來也會陸續上架其他銷售通路。

國泰投信首波推出的TISA級別基金「國泰台灣高股息基金」，由投研團隊負責操作，聚焦競爭力強、股價波動低，及可望持續配發高股息的個股。「國泰泰享退2049目標日期組合基金」則是針對想要規劃退休目標的客戶所推出的目標日期基金，訴求投資人約當於2049年退休的族群，可簡單透過這檔基金規劃達成退休理財目標。