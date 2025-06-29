預期美元走弱 歐亞股市迎資金浪潮 建議大陸科技股、雙印等資產

第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇在巴黎登場，今年主題為「重啟進行中」（Reboot in Progress），聚焦地緣政治新權力格局的衝擊。鋒裕匯理預期美元將結構性走弱，投資人可放眼其他投資機會，包括歐股、中國大陸科技股、印度、印尼、實質資產等。

鋒裕匯理是歐洲最大、全球第八大資產管理公司，執行長波德森（Valérie Baudson）在論壇表示，自美國新政府上任以來，全球局勢變得更加難以預測且日趨複雜；儘管外在環境充滿挑戰，但全球市場整體表現仍然正向，展現出強大韌性。

波德森指出，美元結構性走弱，也成為新經濟與金融秩序的一部分。隨著傳統資產的性質正在轉變，多元化不再是選項，而是必要。在充滿不確定的時代，穩定與信任顯得更加關鍵，投資組合抵禦風險的能力也更重要。

波德森表示，投資人如過度配置美國資產，應該將視野擴展至歐洲與亞洲。歐股將受惠於投資回升與寬鬆貨幣政策的支持，特別是中小型企業。

大陸科技股、印度與印尼仍是重要投資機會，實質資產（尤其是基礎建設與私募債權）也應納入多元化配置。

波德森表示，整體而言，大家不應過度畏懼這場「重啟」。從疫情、能源危機引發的通貨膨脹回歸，到快速升息，企業都冷靜靈活因應。應變能力提高，是全球經濟展現出韌性的原因之一。

Amundi鋒裕匯理首席固定收益主管道塞（Amaury d'Orsay）分析，按購買力平價來看，美元仍高估約10%，預估未來兩年將緩步走貶，但期間可能大幅波動。美國聯準會（Fed）年底前預估降息三次，明年上半年再降兩次。歐洲央行（ECB）年底前將降息二次，大陸不致於大幅降息，台灣也有可能降息，日本則可能升息。