REITs基金 績效回穩

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來金融市場受川普關稅不確定影響而劇烈波動，REITs同樣受其牽動。但隨對等關稅影響性鈍化，及基本面保持穩健，加上近日傳出聯準會最快7月啟動降息，在市場預期心理驅動下，美債殖利率走降，也帶動REITs市場表現回穩，投信發行REITs基金前十強近一月績效都保持在1.4%以上。

群益投信海外市場研究團隊分析，美國關稅政策風險趨緩，加上眾議院近期通過減稅法案，有望讓總經大幅下行風險降低。再加上美國公債殖利率波動回穩，目前十年期公債殖利率在4.26%左右，有利REITs市場波動減緩，也為REITs市場提供表現空間，投資人不妨透過逢低加碼或是定期定額的方式布局相關REITs基金，搭上市場反彈上揚的順風車。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，隨經濟溫和擴張加上投報率良好，美國商用不動產基本面持續改善，4月交易金額延續第1季擴張漲勢，其中在商辦、住宅、工業及醫療不動產交易量均大幅成長，今年來交易量更達雙位數成長，同步也帶動價格築底回升。面對REITs市場穩健復甦，中長期看好成長型企業，投資人可留意醫療、數據中心、零售、住宅等REITs次產業發展。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，川普推行MAGA新政，刺激企業思考供應鏈調整與在美投資建廠的可能性，將有利美國商用不動產表現。尤其在AI大潮續熱下，雲端、資料中心、電力等產業浮現龐大租賃需求，投資機會隨之浮現。因此，目前美國商用不動產空置率仍處歷史低位的6.5%，加上第1季REITs企業財報結果符合預期，顯示市場持續回溫。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，據CBRE調查，第1季零售業租金上漲0.6%，全島私人零售市場空置率降至2013年以來最低的6.0%，顯示租賃需求穩健回升。

美國公債

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