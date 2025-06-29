Amundi鋒裕匯理執行長：美元結構性走弱 放眼5類資產
Amundi鋒裕匯理執行長波德森（Valérie Baudson）表示，美元預期將結構性走弱，投資人可放眼其他投資機會，包括歐股、中國大陸科技股、印度、印尼、實質資產等。
鋒裕匯理是歐洲最大、全球第八大資產管理公司，所管理的資產規模達2.2兆歐元，執行長波德森（Valérie Baudson）在第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇表示，自美國新政府上任以來，全球局勢變得更加難以預測且日趨複雜。
波德森指出，美元結構性走弱，也成為新經濟與金融秩序的一部分。隨著傳統資產的性質正在轉變，多元化不再是選項，而是必要。在充滿不確定的時代，穩定與信任顯得更加關鍵，投資組合抵禦風險的能力也更重要。
波德森表示，投資人如果過度配置美國資產，應該將視野擴展至歐洲與亞洲。歐股將受惠於投資回升與寬鬆貨幣政策，特別是中小型企業。大陸科技股、印度與印尼仍是重要投資機會，實質資產（尤其是基礎建設與私募債權）也應納入多元化配置。
波德森表示，從疫情、能源危機引發的通貨膨脹回歸，到快速升息，企業都冷靜靈活因應。應變能力提高，是全球經濟展現出韌性的原因之一。
Amundi鋒裕匯理集團副投資長道吉法（Philippe d’Orgeval）指出，鋒裕匯理的基本情境（機率為70%）為全球經濟仍展現韌性，今年全球經濟成長率預估將達3%，美國為1.6%，歐元區為0.8%，新興市場為4%；美國通膨較僵固，預估為3%，歐元區為2%或更低。
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