第3季投資教戰 聚焦三大主軸

展望2025年下半年，法人建議投資人第3季採取「攻守兼備」的策略，聚焦三大主軸：科技創新、利率轉折、防禦收益等，尤其今年下半場具備政策寬鬆與科技驅動雙重利多，建議採分批布局，以防禦型ETF為核心、全球型ETF分散風險，成長型ETF逢回可加碼，靈活應對市場輪動。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，川普的政策持續變化，但估計4月2日已經是最嚴峻的關稅天花板，後續只會逐步放軟，加上點陣圖及聯邦基金期貨隱含機率皆暗示今年將降息兩碼，有利投資氣氛，下半年股債仍有漲升行情可期，具利基題材的產業將成受市場青睞，包括AI或科技相關ETF、日本半導體ETF、REITs等基金下半年表現看好。

股票型ETF方面，台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，美國企業第1季財報數據尚稱穩定，Microsoft、Meta等科技巨頭數字優於預期，提振市場信心。近年大型企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性，建議優先布局全球龍頭成長主動式ETF，可一次掌握優質領導企業中長線漲升行情。

債券ETF方面，台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B）研究團隊表示，從歷史經驗顯示，當美國10年期公債殖利率高於基準利率時，為布局投資等級債券ETF的好時點。

據統計，國內投資級債券ETF平均到期殖利率皆高達5%以上，極具吸引力。預期Fed今年9月可望降息，中長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，建議在投資等級債找尋更好的收益機會，可留意BBB級別債券，反映信用貼水，收益率相對更高。

展望2025年下半年，野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，市場的波動性仍將持續，投資人進行資產配置應該將風險納入考量。成長型資產部分應該持續布局台股市值型ETF以及美股ETF，這部分建議也可以將台股主動式ETF納入投資組合，透過主動式經理人的操作可以更佳的因應市場的變化。

另外，除了美國以外，建議可以納入日股ETF，因為日本市場不以成長型股票為主，對於風險的分散有一定的幫助。債券ETF部分由於目前利率環境還處於不明朗階段，加上美元偏弱，因此可以納入投組但是比重暫時不宜過高，這樣的配置有望打造出一套攻守兼備、能應對多變局勢的ETF投資組合。

台股方面，安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）基金經理人施政廷表示，市場將面臨半年報數據表現的考驗。就產業基本面，雖然消費電子可能受到終端零售動能影響，相關庫存有增加跡象，但包括AI、半導體等第3季產業基本面狀況正向，出貨順暢，有利支撐台股第3季表現。展望第3季，考量關稅議題和匯率變動可能壓抑部分企業獲利成長幅度，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局上仍以AI和半導體為主。