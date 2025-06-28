基金特蒐／多重資產基金 攻守俱佳

2025年金融市場一波未平，一波又起，歷經關稅及戰爭等的腥風血雨後，如今美股再度逼近歷史新高，統一全球動態多重資產基金透過動態調整資產配置，在股票、ETF、債券三大市場中精選出投資標的，打造攻守俱佳的投資組合。

根據晨星統計至6月25日，觀察多重資產基金近五年績效表現，統一全球動態多重資產基金繳出40.2%報酬率，表現最佳。基金操作策略著重在總報酬的能力，挑選標的時會兼顧收益率與資本利得成長。

截至5月底，根據統一全球動態多重資產基金月報資料，隨著美國宣布關稅暫緩，市場風險情緒攀升，基金在整體股票部位的布局也回升至60%-65%；ETF比重落在10-15%上下，聚焦在高獲利率以及強勁現金流的權值股，以及基本面具有獲利上修動能等的類股。至於債券部位，整體債券占比15%-20%，其中，債券ETF約10-15%；直投債券投組占基金5%上下。

以投資地區來看，前五大比重為美國51%、台灣28.84%、日本4.12%、巴西及阿曼為1.87%和1.83%。

前五大持有標的及占比，則依序為SPDR標普五百ETF 5.8%、ISHARES羅素2000成長ETF 5.57%、ISHARES 20年以上美國公債ETF 5.21%、奇異維諾瓦5.13%、奇鋐4.15%。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉。 統一投信／提供

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉指出，貢獻基金績效主要是因為掌握到三大波段機會：第一，超前多元部屬AI供應鏈，隨著AI產業發展進入爆發期，也挹注基金表現；第二，AI發展加劇全球缺電問題，電力設備及能源相關布局也有所斬獲；第三，善用多重資產基金屬性，會透過ETF來參與個別國家的波段表現機會。

展望下半年，統一全球動態多重資產基金主要策略為股八債二，預期第3季行情仍會偏向震盪格局，但看好第4季則會相對有表現空間可期。針對美國市場，郭智偉進一步指出，從總體經濟數據可以看到，美國2025及2026年GDP成長已下修到1.35%、1.48%，低於長期平均成長幅度。至於企業獲利表現上，在第1季企業財報公布前，整體S&P 500的盈餘成長預期從年初的14%下修至9%，不過經過財報過後，並沒有進一步下修，主要在關稅宣布前已經事先反應負面影響。但是近30%的中小型股公司沒有提供財測，企業的展望將是第2季企業財報公布時需要密切關注的轉折點。

下半年景氣處在混沌不明的情況下，看好科技股會更具有表現空間，因科技股的成長來自於結構性改變，因此，會持續在美股、台股以及日股市場中，尋找AI供應鏈、電力能源、雲端伺服器等產業的績優股。

在債券市場上，由於長期仍存在對沖價值下降、財政紀律缺失以及需求格局潛在變化的逆風，加上長期通膨預期升至2.5%、財政赤字佔GDP比重突破7%，在此情況下，偏好公司債、短天期公債的布局。考量市場仍有美國經濟動能、關稅大限、匯率、通膨及債券殖利率走勢等等變數存在，在波動之下，建議投資人採取定期定額的方式布局。

操作心法

三大資產 動態調整

統一全球動態多重資產基金透過動態因應市況調整資產配置，在股票、ETF、債券市場中精選投資標的，打造攻守俱佳的投資組合。（高瑜君）

投資小叮嚀

關注企業財報及財測

第1季企業財報公布前，整體S&P 500的盈餘成長預期從年初的14%下修至9%，不過經過財報過後，並沒有進一步下修，主要在關稅宣布前已經事先反應負面影響。但是近30%的中小型股公司沒有提供財測，企業的展望將是第2季企業財報公布時需要密切關注的轉折點。

波動猶存 定期定額布局

考量市場仍有美國經濟動能、關稅大限、匯率、通膨及債券殖利率走勢等等變數存在，在波動之下，建議投資人採取定期定額的方式布局。（高瑜君）