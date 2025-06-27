街口投信針對原油第3季展望指出，原油長期需求穩定、短期受產油國政策影響，但地緣衝突帶來供給變數，留意油價報復性反彈。

受到油價走低的影響，美國原油產量已開始從先前的高點每日1,363.1萬桶滑落至近期的低點每日1,340.8萬桶。

產量下滑的主因來自於油價已經跌落至美國油商的開採成本，導致許多油商關閉原油鑽井平台，並同步縮減資本支出及新油井的探勘費用。

街口投信表示，從過去歷史經驗來看，當美國遊客旅遊人數維持在每日200萬人次以上的時候，油價會維持在每桶60~70美元震盪整理。近期美國旅遊人數維持在每日200萬人以上，因此油價應當能維持在近期的低點區間進行震盪整理。

OPEC在最新的月度石油市場報告表示，印度石油消費量的成長受到該國強勁的經濟發展推動，預計2025年印度的石油需求將成長3.4%，達到每日574萬桶；2026年將再成長4.3%，達每日599萬桶。憑藉這樣的成長和對能源需求旺盛的經濟，印度將取代中國大陸成最大石油需求國。

石油輸出國組織秘書長表示，隨著世界人口的增長，未來25年石油需求增長將保持強勁。該組織預計，從現在到2050年，世界能源需求將增加24%，石油需求將超過每天1.2億桶。

街口投信表示，值得留意的是，以色列及伊朗衝突變數，未來是否影響該地區能源供應與航運。因此在產量增加有限、需求持續增長，再加上地緣衝突升溫，油價短線可能快速上揚走高。