富邦新基金 納入比特幣

金管會2月24日正式公告虛擬資產ETF投資規範，納入比特幣ETF成為基金合規可行的創新操作。富邦投信拔得頭籌，近期將推出的富邦雙核心戰略多重資產基金，成為首檔獲准納入比特幣ETF的基金。

美國總統川普上任後，股、債等投資市場波動大增，市場對美元信心也出現動搖，反倒比特幣、黃金等受惠，價格頻創新高，成為市場投資新寵兒，又適逢金管會放寬基金投資虛擬資產ETF，富邦投信搶先設計富邦雙核心戰略多重資產基金，結合傳統、創新資產，包括趨勢產業股票、投資等級債、公債、REITs，同時善用「黃金ETF及比特幣ETF」，積極分散國家、產業造成的震盪。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，川普重返白宮後，美國政策走向充滿不確定，加上地緣政治風險升高與通膨壓力未歇，投資環境不再單純依賴美元資產為避風港，資產配置思維亟需轉型，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對。

以將於8月4日推出富邦雙核心戰略多重資產基金為例，同時納入「企業獲利驅動」與「地緣風險驅動」兩大核心配置邏輯，並導入富邦投信獨創GTS全球動盪訊號，進行政經風險量化監控與配置的動態調整。