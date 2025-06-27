台股中小型 賺贏大盤

台股近一個月維持高檔震盪，中小型股表現卻逆勢突圍，成為資金追捧焦點。根據績效統計，台股中小型基金全面跑贏大盤，顯示市場資金正轉向評價相對便宜、基本面具成長性的中小型標的。法人指出，受惠於電子業備貨潮與內需動能回溫，中小型股展現靈活攻勢，有望帶動後續資金進一步布局。

根據CMoney統計至25日，觀察台股中小基金近一個月以來績效前十強，包括：街口中小型、野村中小、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股、摩根中小、日盛小而美、瀚亞中小型股、永豐中小、國泰中小成長、中國信託台灣活力等基金達9%以上，表現亮眼且大幅優於台股大盤。

富邦投信指出，全球股市短線風險偏好降溫，台股短期雖然進入震盪，整體來看，重點還是取決關稅談判、川普是否發起更多不確定性，但評估最恐慌時段已過，基本面支撐存在，科技領域重點看未來幾大科技廠的長線布局及展望。產業重點，電子股以AI科技為主，包括散熱、線束、ODM，IC設計、光通訊等類股。

富邦投信股權投資部主管謝育霖補充，由於美財報超越預期、全年展望仍待觀察，然在投資方面建議擇時布局AI、半導體等具長線主題之基金，列為布局重要標的之一。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，受惠於機器人技術的挹注，AI指標股輝達昨天市值來到全球最大的企業，激勵AI相關供應鏈持續表現，晶圓龍頭大廠順利填息，台股成功站上年線，指數續創波段新高。

杜欣霈認為，第3季台股投資仍以選股不選市為主，跌深題材股短打反彈，長線趨勢股續抱，科技產業以雲端AI、記憶體、光通訊等。