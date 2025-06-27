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越南基金 法人喊進

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

隨美國與越南第三輪貿易談判取得顯著進展，胡志明指數近期強漲，改寫近三年新高。投信法人表示，隨美越貿易關係改善，加上越南經濟正處在高速成長階段，市場看好有機會在富時新興市場升級，建議可持續定期定額越南基金，掌握結構性轉型機會。

美越雙方6月中進行第三輪貿易談判，針對川普提出的46%懲罰性關稅達成初步共識，根據外電報導，美方目前較為重視的議題有二大方向，一是越南須減少對中國技術及零組件的依賴，二是越南應嚴厲打擊洗產地行為。

另外，市場傳出越南領導人蘇林正計畫於6月底與川普會面，以期加速雙邊協商。市場普遍認為，第三輪談判後雙方取得實質進展，預計關稅幅度將顯著降低，促進雙邊貿易更加平衡。

美越談判傳出正向發展，進一步帶動越股強漲，胡志明指數23日強勢扣上1,350點後，隔日多頭延續，指數最高收在1,371點。

中國信託越南機會基金為台灣規模最大的主動式越南基金，經理人張晨瑋表示，胡志明指數創高，除受美越談判正向激勵，越南強勁的基本面數據，進一步激勵外資回流，帶動越股漲勢。

胡志明證交所日前啟用KRX交易系統，引入T+0盤中交易和中央清算功能，大幅提升市場透明度。張晨瑋補充，市場盛傳越南近期將被納入MSCI觀察名單，最快9月被富時羅素（FTSE Russell）升級為新興市場，若成功升級，可望為越股挹注龐大資金。

富邦投信表示，越南股市近期持續反映其利多因素，外國投資者已為連續數日淨買入。越南經濟成長前景持續強勁，且關稅不確定風險正在降低，市場受到未來兩周內達成有利互惠貿易協議的預期支撐，後續可持續觀察美元對越南盾匯率走勢。

張晨瑋強調，當前越股本益比約11.4倍，低於五年平均，後市值得期待。

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