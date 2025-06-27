潔淨能源商品 錢景亮麗

美國總統川普5月底簽署四項行政命令，正式啟動核能復興計畫，目標是在2050年前將核能發電能力從現有的約100GW大幅提升至400GW。法人認為，這股由政府強力推動、融合能源安全與氣候目標的趨勢，將帶動資金流向潔淨能源基礎建設與前瞻科技，建議可以留意相關基金或ETF。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中表示，美國政策核心在於簡化核電廠許可流程，力求將新建案的審批時程縮短至18個月，這些都凸顯了新政策對先進核能技術的強大誘因。

政策發布後，市場反應積極，顯示資本市場高度看好核能政策落實後的成長潛力。儘管美國過去核電建設效率不高，例如近期啟用的兩座核電廠平均施工延遲逾七年，新政策旨在破除官僚障礙、強化市場機制，力求在國際核能競賽中重拾競爭優勢。

新光投信量化投資團隊指出，美國紐約州已計劃蓋首座大型核電廠，發展並興建至少1百萬瓩（GW）的核能裝置容量，這是美國歷經數十年核電業停滯後的首見復甦跡象。

過去美國30多年來，受到安全、成本及審核等問題，導致核能產業陷入停頓，目前美國核電容量遠比2012年的高峰還減少逾4%，主要改由太陽能和天然氣等其他再生能源供應，預估未來美國一旦重啟核能供電新時代後，加上川普政策核能復興政策助攻，將帶動電力相關類股中長期表現。

王慎中指出，歐盟潔淨能源轉型也積極推展，歐盟在邁向2030年氣候與能源目標的進程中展現穩健步伐，根據歐盟執委會6月初的評估，若成員國的「國家能源與氣候計畫」（NECP）全面落實，歐盟有望達成較1990年水準減少54%溫室氣體排放及42.5%再生能源佔比的目標。

觀察美歐兩大經濟體的戰略部署，全球潔淨能源領域正進入一個關鍵的發展階段，迎來新投資黃金期。核能，作為無碳基載電力，正重新獲得政策青睞，並在創新科技的帶動下，為市場帶來新的投資焦點。