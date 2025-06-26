美、越第三輪談判正向進展 胡志明指數強漲創三年新高

越南股市迎來新高峰！隨著美國與越南第三輪貿易談判取得顯著進展，胡志明指數近期持續強漲，6月23日強勢叩關1,350點，創下近三年新高，技術呈現多頭格局，提振市場投資人信心，越南強勁的經濟數據，也替越南爭取富時新興市場地位增添動力。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，綜觀各方面數據，越南正處在高速成長階段，隨著美越貿易關係改善及新興市場升級預期，加上強勁基本面，可持續定期定額越南機會基金，掌握結構性轉型機會。

6月中，美越雙方展開第三輪貿易談判，針對川普提出的46%懲罰性關稅達成初步共識，根據路透社援引知情人士指出，美方目前較為重視的議題有二大方向：一、越南須減少對中國大陸技術及零組件依賴；二、越南應嚴厲打擊洗產地行為。

針對美方要求，越南作出回應，針對洗產地議題，越南最高領導人蘇林本已公開宣示對假貨、走私「零容忍」指示相關部會嚴加取締源頭不明商品。同時，越方表示企業會願意配合減少對大陸依賴，但需要調整時間，另外，市場傳出蘇林正計畫於6月底與川普會面，以期加速雙邊協商。市場普遍認為，第三輪談判後雙方取得實質進展，預計關稅幅度將顯著降低，促進雙邊貿易更加平衡。

美越談判傳出正向發展，進一步帶動越股強漲，本周胡志明指數強勢扣上1,350點後，隔日多頭延續，指數最高收在1,371點，創下近三年新高，盤面維持多頭格局。

張晨瑋表示，胡志明指數創高，除了受美越談判正向激勵，越南強勁的基本面數據，進一步激勵外資回流，帶動越股漲勢。

根據最新數據，5月越南工業生產指數較去年同期成長9.4%，另外，前五月越南貨物進出口總額約3,557億美元，年增15.7%，顯示前置出口活動持續旺盛。同時，越南官方預估今年第2季GDP增幅有望達7.6％，相較第1季的6.93％提升。官方並強調，將致力實現全年8%的經濟成長目標。

張晨瑋補充，市場盛傳越南將在近期被納入MSCI觀察名單，最快於9月被富時羅素（FTSE Russell）正式升級為新興市場地位，若成功升級，可望替越股挹注龐大的資金活水。日前胡志明證交所啟用KRX交易系統，引入T+0盤中交易和中央清算功能，大幅提升市場效率與透明度，此舉替升級富時新興市場奠定基礎。

張晨瑋強調，越南正處在重要的結構性轉型階段，短線或許會受到關稅、政策等影響，但從中長期角度，越股目前仍處在邊境市場，且當前越股本益比約在11.4倍，仍低於5年平均本益比，後市表現值得樂觀期待。中國信託越南機會基金為台灣規模最大的主動式越南基金，精選當地具爆發潛力產業、獲利前景佳的企業，產業涵蓋原物料、金融、房地產、資訊科技等，投資人可長期持續定期定額，掌握越南黃金成長機會。