美國企業基本面強勁 關注 AI 投資契機

美國股市2025年初以來經歷波動，從4月的低點至今美股已上漲20.9% 。企業基本面強勁為支撐美國股市表現的力量之一，標普500指數企業第1季財報幾乎已全數公布，78%財報優於預期，高於過去十年平均的75% ，顯示美國企業基本面維持強勁。多數科技巨頭表示人工智慧（AI）需求仍相當強勁，預計將會增加資本支出，企業持續投資於AI領域，相關支出又以軟體及網路服務領域更具長期成長潛力。

美股七雄仍持續看好AI發展，並大量增加資本支出，預計至2027年美股七雄的資本支出將相較2024年增加近2,000億美元，並預估將帶動MSCI世界指數科技股的每股盈餘未來三年複合年增長率達15%以上。根據預估，企業未來三年於AI相關支出以軟體及網路服務領域成長幅度最高，分別達到6.8倍及7.3倍，較半導體及硬體分別成長1.6倍及2.2倍更高，軟體及網路服務領域的AI相關支出合計逾1兆美元，亦高於半導體及硬體合計的5,300億美元。

軟體及服務類股受惠AI發展，除長期趨勢可期，基本面也展現其投資潛力，預估今年及2026年軟體及服務類股的營業利潤率分別為34.6%及36.4%並呈現逐年成長，優於標普500指數的17.1%及18.3% 。此外，軟體及服務類股今年及明年盈餘成長率預估達14.5%及14.1%，同樣明顯優於標普500指數的10.9%及12.3%，軟體及服務類股未來兩年基本面強勁，後市看俏 。

摩根士丹利美國增長基金主動比率高達90.3%，目前基金主要布局成長型的資訊科技、非必需消費品類股，偏重可受惠AI發展、將AI融入產品的軟體及服務公司，聚焦電子商務、線上支付、線上廣告等受惠線下轉線上成長趨勢且具有破壞式創新題材及競爭優勢的美國企業，隨著全球AI發展持續、軟體及服務類股有望受惠 。