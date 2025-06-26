地緣戰火息 平衡配置掌握市場重整旗鼓行情

美國聯準會主席鮑爾鬆口考慮降息，透露6~7月通膨數據為關鍵，坦言若通膨持續低迷，聯準會可能採取行動，加上以色列與伊朗達成停火協議，緩解市場擔憂情緒，史坦普500指數再站回6,000點，距離歷史高點僅一步之遙，6月來上漲3.16%，優於全球股市彈升2.7%，各債市也同步上揚，漲幅介於1.1%~1.4%。

川普上任以來各項政策風波不斷，市場更興起拋售美國資產的言論，富蘭克林證券投顧表示，美國財政部近期公布數據顯示，4月外國持有美債規模儘管略有下滑，仍高達9兆美元，居史上次高，市場拋售美債資產的傳聞不攻自破，事實上，美元高評等債市規模占整體約六成，高於歐元債的兩成，而規模近50兆美元的美國股市，占全球比重也達六至七成，是排名第二、規模約12兆美元的歐洲股市的四倍，換言之，美國與美元資產在全球市場舉足輕重，想要降低風險，策略應是分散，藉由股債平衡型基金介入美國資產便是最有效簡單的方式。的投資良機

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金投資策略以靈活彈性著稱，經理人陶德．布萊頓於今年4月來台訪問時，正值川普宣布對等關稅掀起市場大幅震盪的恐慌期，在其長期深厚的投資操盤經驗下，認為當時市場已過度反應，從中尋得難得的加碼機會，例如殖利率一度達到雙位數的非投資等級債標的，而其團隊也曾在2020年新冠疫情爆發時積極逢低進場加碼股市，部位一度在2021年高達逾七成，因而成功掌握政策挹注流動性下的復甦行情。

針對利率展望，陶德．布萊頓認為，儘管聯準會維持按兵不動，不過官員言論已開始轉鴿，聯準會2022年啟動的大幅升息留下很大的降息空間。富蘭克林證券投顧認為，不論是川普、聯準會政策或是地緣政治變化，都難以預測，採取全球布局、靈活彈性策略的平衡型基金作為核心配置，最能有效避免跟隨市場起伏追高殺低。

富蘭克林收益投資策略是富蘭克林坦伯頓基金集團成立後的首個投資策略，第一代首席經理人即是該集團創辦人老魯伯特強森先生(Rupert H. Johnson)，目的在因應投資人對收益的殷切需求，尤其是為退休生活做準備，同時收益也是複利的重要基礎，旗下富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國市場，股債均衡、產業分散，為美國資產的核心首選，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金則進一步拓展視角至全球，除追求收益，也同步爭取具成長潛力的機會，股六債四搭配美國以外五成布局，做為想分散投資於全球資產的穩健選擇。