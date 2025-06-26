戰火歇亞股回神 AI加持 亞洲科技基金出頭

中東停火亞股回神，其中科技股因為有AI利多加持，成為法人青睞標的，進一步帶動亞洲科技股指數及相關基金漲勢。投信表示，隨風險情緒回溫，加上亞洲科技股扮演AI關鍵供應鏈角色，將是亞股布局不可或缺的投資標的，可透過亞洲科技主題基金掌握AI趨勢投資機會。

摩根大通發布最新報告指出，受惠AI強勁成長動能，亞洲科技股2025年有望再上漲15%至20%，首選台股的台積電、台達電及日、韓半導體大廠SK海力士及愛德萬測試。

統計至今年6月24日，MSCI新興亞洲指數6月以來漲幅5.2%，領先MSCI世界指數的2.7%，其中聚焦科技的MSCI亞太資訊科技指數更大漲7.9%。投信投顧公會分類的亞洲區域股票型基金近一個月漲勢亮眼標的，包括復華亞太神龍科技、元大新興亞洲、統一新亞洲科技能源、瀚亞亞洲科技資本家股票及第一金亞洲科技等皆以半導體等資訊科技類股為主軸。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，關稅政策最壞情形已過，市場預期2026年整體企業獲利可維持在雙位數以上成長，其中資訊科技產業受惠全球半導體景氣回升及AI強勁需求，使今、明兩年成長幅度居各產業之冠，隨政策不確定性逐步下降，將採中性偏多布局，聚焦受惠AI強勁需求的晶片、半導體供應鏈及相關應用軟體，搭配部分電力設備、公用事業等題材，以分散投資組合因應市場波動。