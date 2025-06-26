台股有戲 定期定額布局

投信法人表示，台股前幾年呈現多頭格局，評價面走高，今年全球股市又面臨政策與經濟等諸多不確定性，類股輪動快速的情況下，使得投資人操作不易；惟市場相繼上修AI產業供應鏈的業績，台股有望受惠，建議台股基金可逢低或定期定額布局。

統計至6月24日，加權指數2025年來下跌3.6%，不過，台股基金前十強都繳出正報酬，包括日盛新台商、野村e科技、聯邦中國龍、摩根中小、瀚亞高科技、野村高科技、景順台灣科技、新光臺灣高股息、景順潛力，以及柏瑞巨人等。其中日盛新台商基金今年來績效有2.1%，瀚亞高科技基金近一年績效交出11.5%，居所有台股基金之首。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，AI供應鏈在第3季仍有表現空間，但關稅實質影響將開始反映，半導體與電子產品課稅政策也尚未明確，研判將壓抑金融市場表現；產業面，AI今年的業績表現仍最佳，伺服器GB平台對台系供應鏈出貨將進入高峰，對下半年業績帶來利多，趨勢向上發展。

富邦投信股權投資部主管謝育霖指出，中東戰事造成美股連帶台股震盪，預估將屬短線議題，過往美國介入中東戰事後一至三個月，股市多呈現回彈漲勢，因此，美國介入本次中東戰爭，也攸關股市短期表現，短線震盪時台股可以逆勢布局視之。觀察1990年代迄今，美國一但介入中東戰事後，雖遭遇短線修正，惟隨後的一至三個月後美股仍呈現回漲走勢。地緣政治風險屬短線震盪因子、長期仍將回歸台股基本面行情。

安聯投信台股團隊表示，雖然短線台股受地緣政治與聯準會政策不確定性影響呈現震盪，但中長線仍可樂觀看待。企業獲利動能穩健、政策支持方向明確，建議投資人不應因短期波動悲觀，反而應把握回檔時機，調整投資組合、進行合理配置，以掌握下半年反彈契機。建議可採取「核心持股、衛星布局」策略，核心可鎖定半導體、伺服器、AI應用及網通等具國際競爭力產業。