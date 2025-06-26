日股基金 法人喊進場

美日關稅協議仍在談判階段，日經指數近期走勢劇烈震盪。法人指出，日方釋出正面訊號，最壞的情況似乎已過，加上日圓匯率偏低，有利出口導向的日本企業，吸引外資持續加碼進場，進一步推升日股買盤力道。法人普遍看好日股中長線表現，建議投資人可逢低布局日股基金。

根據統計，截至6月24日，日經指數今年以來仍呈現下跌趨勢，但主動型基金表現相對亮眼。

理柏數據顯示，駿利亨德森遠見基金－日本小型公司、富蘭克林坦伯頓全球系列－日本基金、宏利環球基金－日本股票基金皆繳出雙位數正報酬，展現強勁投資動能。

此外，績效表現列入前十強的基金，包括景順日本小型企業、駿利亨德森遠見基金－日本機會、柏瑞日本股票、瀚亞投資－日本動力股票、富達日本價值、安聯日本股票及安本日本小型公司永續股票基金，亦展現穩健成長潛力。

瀚亞投資－日本動力股票基金研究團隊指出，股神巴菲特及多位私募基金巨擘近年來持續加碼日股，顯示對日本市場的高度信心。日本薪資漲幅創新高，加上低匯率吸引大量旅客赴日，年增幅達數倍，為日本內需與消費市場注入強勁成長動能。

研究團隊研判，以內需為主要業務的中小型企業將更顯受惠，未來獲利率與股價漲幅有望超越大型企業，值得投資人持續關注與布局。

富達國際基金經理王陶沙指出，受惠於企業薪資調漲可望帶動內需，日本市場同樣越見吸引。儘管日本屬於出口型經濟體，受關稅影響無可避免，但近年日本出現數十年來首次資薪上升，正促使日本消費者改變長期消費習慣。

在重塑消費的影響下，有望嘉惠收入主要來自當地的日本中型股及銀行股。然而，日本出口股也不容忽視，因部分中國大陸廠商轉向內需，為日本等地出口商帶來機會。一旦美中貿易緊張局勢升溫，日本出口股的市占也有機會增加。