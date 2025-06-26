第3季基金投資趨勢／股六債四 建構可攻可守組合

台新投信表示，時序進入2025下半年，金融市場經歷了川普對等關稅的震撼後逐漸回穩，全球主要指數幾乎完全扭轉跌勢。展望第3季，預估金融市場仍會受到多重風險所影響，包括全球通膨趨勢、主要央行的貨幣政策走向、對等關稅協商結果以及地緣政治風險等，然而，金融市場的韌性應該可以挺過這些風險。

建議投資人第3季資產配置採股優於債的策略，投資人以股票型基金配置60%，債券型基金配置40%的方式，建構進可攻、退可守的投資組合。

台新投信指出，以基本面來說，觀察到美國非農就業人數的平均值仍然維持在穩健的13萬人左右，核心CPI年增率持續低於3.0%，5月歐洲製造業PMI數值49.4，雖然仍然微幅萎縮，但是狀況優於4月的49.0水準。另外，S&P500大企業第1季財報獲利年增率約13%，也遠高於財報季前分析師預估的6.6%。

當然，短線上須關注以色列與伊朗戰事對油價與航運的影響，然而石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）承諾增產原油，加上美國已介入以伊戰爭，美國總統川普23日宣布以色列和伊朗已同意完全停火，對金融市場的影響也屬短暫。

國內基金方面，台新投信推薦投資人將20%的資金配置於台新2000高科技基金，20%配置於台新台灣中小基金。台新2000高科技基金聚焦高成長及高科技之電子族群，緊抓2000年後科技創新商機，獲獎連連，包括2015年理柏台灣基金獎「資訊科技股票」十年期獎、2015年第十八屆傑出基金金鑽獎「國內股票型基金科技類股票」十年期獎、2014 年第十七屆傑出基金金鑽獎入圍「國內股票型基金科技類股票」十年期獎等。

台新台灣中小基金聚焦中小型業績成長股，電子、傳產靈活布局，連續於2017、2018 年獲傑出基金金鑽獎入圍「國內股票型基金中小型股」三年期獎。海外基金方面，台新投信推薦投資人將20%的資金配置於台新智慧生活基金，該基金掌握四大主軸：數位經濟、工業4.0、生技醫療、環境保護，不侷限單一產業，涵蓋生活創新領域，全方位掌握智慧生活。

債券型基金方面，台新投信建議投資人將20%的資金配置於台新靈活入息債券基金，雖然美、歐的貨幣政策均進入降息循環，但卻以歐元區的降息趨勢最為明確，台新靈活入息債券基金配置多元券種與區域，基金經理人看準歐元區的降息趨勢，投資組合側重在受惠ECB降息循環的投資等級債券，預期歐元區債券將會是2025年市場震盪時，相對較佳的避風港選擇。

台新投信指出，另外20%的資金建議配置於台新策略優選總回報非投資等級債券基金，該基金投資策略聚焦「提前買回」，開啟非投資等級債新篇章，擁三S特性：策略期限收益（Strategy Yield）、高穩定（Stable Return）、強打擊率（Strong Hit Rate），發現收益，安心守護，在目前大幅震盪的債市中提供防禦力。