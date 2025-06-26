快訊

高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

「伊朗若重啟濃縮鈾計畫」 川普：美會再度攻擊

高品質中天期債 有潛力

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

今年來全球市場面臨「美國優越主義」辯證，PIMCO全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）昨（25）日表示，看好固定收益表現優於股市，且看好五至十年中天期債券，不看好30年期債、非投資等級債，建議利用高品質債券主動打造高品質組合，可創造5%以上、甚至7%收益。

波以斯將當前環境定義為「破裂時代」，其有兩個涵意，指的是現在全球貿易正面臨破裂衝擊，全球貿易型態出現改變、全球安全同盟也出現改變，影響各國家的經濟發展及表現，產生贏家、輸家。

波以斯提醒投資人要把握這些破裂現象，掌握更好的投資機會；不僅是債券投資，股市也該採取分散策略，即便過去美國表現非常棒，但現在美股的估值相當高，且企業未來成長力道將面臨挑戰。

PIMCO台灣業務負責人暨品浩太平洋投顧總經理唐佳志表示，過去幾年投資市場盛行「美國優越主義」，也因美國市場表現比其他市場卓越，但2025年後，看到政治帶領經濟、關稅戰等問題，市場投資人出現對美國以外的投資需求，即所謂的全球化投資需求。

波以斯表示，考量未來將處於長期波動環境，建議把握高品質固定收益優勢，可優先考慮中期債券。

延伸閱讀

債券 ETF 受益人數連四減 這11檔卻逆勢增

11檔債券商品 人氣旺

長天期A級公司債 給力

多檔ETF 下半年掛牌

相關新聞

戰火歇亞股回神 AI加持 亞洲科技基金出頭

中東停火亞股回神，其中科技股因為有AI利多加持，成為法人青睞標的，進一步帶動亞洲科技股指數及相關基金漲勢。投信表示，隨風...

日股基金 法人喊進場

美日關稅協議仍在談判階段，日經指數近期走勢劇烈震盪。法人指出，日方釋出正面訊號，最壞的情況似乎已過，加上日圓匯率偏低，有...

台股有戲 定期定額布局

投信法人表示，台股前幾年呈現多頭格局，評價面走高，今年全球股市又面臨政策與經濟等諸多不確定性，類股輪動快速的情況下，使得...

第3季基金投資趨勢／股六債四 建構可攻可守組合

台新投信表示，時序進入2025下半年，金融市場經歷了川普對等關稅的震撼後逐漸回穩，全球主要指數幾乎完全扭轉跌勢。展望第3...

亞洲科技基金 法人挺

亞股隨中東戰火暫歇而回神，其中AI加持的科技股，成為法人青睞標的，帶動亞洲科技股指數及相關基金漲勢。投信表示，隨風險情緒...

動能選股策略 汰弱留強

在關稅轉嫁、匯率升值的變數之下，根據預估，台股第3季企業獲利年增幅將從前一季的24.3%下降為5.3%，但全年度仍能保持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。