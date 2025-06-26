高品質中天期債 有潛力

今年來全球市場面臨「美國優越主義」辯證，PIMCO全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）昨（25）日表示，看好固定收益表現優於股市，且看好五至十年中天期債券，不看好30年期債、非投資等級債，建議利用高品質債券主動打造高品質組合，可創造5%以上、甚至7%收益。

波以斯將當前環境定義為「破裂時代」，其有兩個涵意，指的是現在全球貿易正面臨破裂衝擊，全球貿易型態出現改變、全球安全同盟也出現改變，影響各國家的經濟發展及表現，產生贏家、輸家。

波以斯提醒投資人要把握這些破裂現象，掌握更好的投資機會；不僅是債券投資，股市也該採取分散策略，即便過去美國表現非常棒，但現在美股的估值相當高，且企業未來成長力道將面臨挑戰。

PIMCO台灣業務負責人暨品浩太平洋投顧總經理唐佳志表示，過去幾年投資市場盛行「美國優越主義」，也因美國市場表現比其他市場卓越，但2025年後，看到政治帶領經濟、關稅戰等問題，市場投資人出現對美國以外的投資需求，即所謂的全球化投資需求。

波以斯表示，考量未來將處於長期波動環境，建議把握高品質固定收益優勢，可優先考慮中期債券。