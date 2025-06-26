動能選股策略 汰弱留強

在關稅轉嫁、匯率升值的變數之下，根據預估，台股第3季企業獲利年增幅將從前一季的24.3%下降為5.3%，但全年度仍能保持16.8%增幅，反映出透過布局市值且具有成長動能之個股波段操作，能汰弱留強，有機會提振整體投資表現潛力。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱指出，AI熱潮、科技創新為電子產業帶來強需求，台廠在科技產業上游供應鏈具指標性地位，在AI應用進一步外擴發展的趨勢下，持續滿載的台廠訂單量亦將強化企業獲利能力加速提升，若透過衡量股價水位的本益比來觀察，目前股價仍具成長潛力。

此外，張芷菱說明，晶圓龍頭大廠昨（25）日順利填息，就終端平台而言，預期高速傳輸與智慧型產品市場所帶動的市場需求，將成為今年整體獲利來源的主動能，初估整體獲利占比將達八成以上，預期台廠技術優勢將強化整體產業競爭力。

張芷菱認為，今年加權指數漲勢要複製過去大幅揚升的機率較低，此時選股成為台股投資關鍵，若能透過用市值、成長、動能、價值、品質等篩選因子，聚焦基本面佳、評價合理、具成長性之個股，且若成長因子採用FactSet預估未來12個月EPS成長率，能讓選股邏輯更具前瞻性。

張芷菱提醒，隨股東會近尾聲，除息行情關注持續上升，預料展望較佳個股填息機率高，可挑選評價相對低、潛在股利率較高個股，參與台股Q3除權息旺季。