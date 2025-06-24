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錢進全球型 分散風險

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

隨川普政策牽動國際神經、地緣政治風險不斷升溫，投資若集中於單一市場，將面臨更高的不確定性，全球型基金如同投資版圖上的避風港，法人建議，在全球局勢仍不明朗之下，建議挑選全球型基金，伺機布局。

景順投信指出，近年美股的超額報酬來自多重因素推力，包括疫情期間大規模退稅資金流入股市、超低利率環境、AI熱潮以及美元的強勢表現，但在美國經濟前景充滿挑戰的情況下，建議選擇全球型基金，以降低過度集中的風險。

景順投信表示，美國政府政策對經濟與美元的支撐力道減弱外，中國在製造與科技領域的競爭力日益提升、歐洲也即將啟動自身的財政刺激方案，這些因素都可能削弱美股的相對優勢。

展望後市，景順投信表示，政策不確定性正在拖累消費者信心，在聯準會繼續放緩降息週期之際，美國經濟前景面臨挑戰，整體而言，預期貿易戰對非美國經濟體的成長衝擊將小於美國。

野村全球高股息基金經理人劉佳奇表示，今年來受到美國對等關稅議題的干擾，全球資本市場的震盪加劇，且投資人普遍對於未來市場的能見度降低，在此環境下相對防禦的股票投資風格就顯得更具吸引力，目前股票市場經過四月的大幅修正，隨後呈現逐步回升的態勢。

劉佳奇表示指出，展望後市，全球經濟以及股票市場的看法依然偏向樂觀，因為川普政府在關稅談判的態度上相當具有彈性。

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