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科技主題基金 強強滾

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東亂局牽動金融市場敏感神經，資金暫時撤出全球股票型基金市場，不過，科技股挾AI高成長優勢持續吸金，進一步帶動相關科技主題基金，近月績效表現躍居全球股票型基金領頭羊。

LSEG理柏最新統計，截至6月18日當周全球股票基金淨流出198.2億美元，為三個月以來之最，不過科技、工業基金逆勢淨流入15、7.5億美元，金融基金則有近15億美元流出。產業ETF部分，近一周淨流入最多的也是科技股。

在資金推動下，相關指標科技指數近期表現未受到地緣政治變動影響，持續震盪走高。據統計，MSCI世界資訊科技指數近一月漲幅6.6%，優於MSCI世界指數的2.7%，那斯達克指數同期漲幅亦有4.8%，也進一步挹注聚焦科技主題的全球股票型基金績效位居同類型前茅，包括路博邁5G股票、日盛全球關鍵半導體、復華全球物聯網科技、統一全球新科技等基金漲幅逾5%，表現亮眼。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，短期中東地緣政治風險雖上升，除非以伊衝突情勢失控，否則對全球通膨影響有限，隨關稅政策不確定性影響降低、消費者信心自谷底回升，讓資金轉向獲利成長性較高的循環性產業，帶動科技、通訊、工業產業類股股價表現相對強勁。

黃俊瑞指出，5月以來整體金融市場市場風險情緒逐步回溫，企業獲利預估修正亦有所改善，有助支撐股市趨勢向上，建議可透過聚焦AI等科技趨勢為主軸的全球股票型基金，透過跨國市場布局，掌握市場資金脈動與產業投資機會。

富邦投信股權投資部主管謝育霖分析，近期地緣政治動盪導致美股震盪，美國第1季財報公布顯示S&P500獲利年增約13%，且企業獲利優於市場預期比率更高於長期均值，獲利亮眼的表現主要即來自AI科技需求成長動能之貢獻。後續關鍵科技股營收獲利能否帶動基本面突圍將成市場關注焦點。在投資方面建議擇時布局AI、半導體等具長線主題之基金。

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